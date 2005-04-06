حميدبابازاده مربي دروازبانان استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: علاوه برتوپالوويچ رمضاني دروازبان تيم اميدهاي باشگاه نيزدربازي مقابل فولاد حضورخواهد داشت تا ازاين بابت كمبودي نداشته باشيم.

وي ادامه داد: توپالوويچ دروازبان اول ما درمقابل فولاد خواهد بود واين بازيكن با رويه حرفه اي خود ازشرايط ايده آلي براي بازي برخورداراست ومشكلي ندارد.

بابازاده درخصوص مشكلات دفاعي استقلال وكارهاي انجام شده براي رفع آن اظهارداشت : درگذشته مشكلات دفاعي زيادي وجود داشت اما درهفته هاي گذشته با نظارت مستقيم اميرقلعه نويي بر نحوه تمرينات مدافعان آنها از آمادگي كامل برخوردار شده و براي بازي با فولاد مهيا هستند.

مربي دروازبانان استقلال در خصوص تيم فولاد خوزستان نيز اظهار داشت : فولاد تيم جوان و جنگده اي است كه فوتبال خوبي را از خود به نمايش مي گذارد. در ديدار رفت نيز با وجود شكست مقابل اين تيم بازي برترازآن ما بود، اما نتوانستيم ازموقعيتها استفاده لازم را ببريم و به طور حتم آنها ازامتياز ميزباني به خوبي بهره خواهند برد اما مطمئن باشيت بازهم برتري ازآن ما خواهد بود و به حريف اجازه تسلط برتوپ و ميدان را نخواهيم داد واگربدشانس نباشيم اينبارپيروزي ازآن ما خواهد بود.

بابازاده درمورد ميزان شانس استقلال براي قهرماني خاطرنشان كرد: براي قهرماني بايد دروهله اول ازسد فولاد بگذريم واين تيم را شكست دهيم. پس ازآن نيزبا توجه به ديدارهاي خانگي پيش رواين فرصت براي ما مهياست تا بتوانيم به قهرماني دست پيدا كنيم.