کاظمی مانع از شکست گیتی پسند شد/ برتری ملی حفاری و دبیری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های دبیری تبریز و شرکت ملی حفاری ایران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های صبای قم و گیتی پسند اصفهان نیز به نتیجه تساوی 3 بر 3 انجامید.

تیم‌های صبای قم و گیتی پسند اصفهان امروز برگزارکننده حساس‌ترین دیدار هفته ششم لیگ برتر فوتسال بودند. این دیدار که به میزبانی صبای قم در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد به نتیجه تساوی 3 بر 3 انجامید آنهم در شرایطی که تا آخرین ثانیه بازی تیم قمی با نتیجه 3 بر 2 پیش بود. برای تیم صبای قم در این دیدار محمدحسین کوهستانی (2 گل) و ابوالقاسم عروجی گل زدند و گل‌های تیم گیتی پسند اصفهان نیز توسط حسین طیبی، احمد اسماعیل‌پور و افشین کاظمی به ثمر رسید. کاظمی در فاصله یک ثانیه تا پایان بازی گل تساوی تیم گیتی پسند را وارد دروازه تیم صبای قم کرد.

در پرگل‌ترین بازی امروز تیم دبیری تبریز در سالن علوم پزشکی این شهر موفق شد شکست 5 بر 2 را به تیم لبنیات ارژن شیراز تحمیل کند و با 12 امتیاز تا رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بالا بیاید. برای تیم دبیری تبریز در این دیدار خانگی ناصر حنیفی و فرهاد فخیم (هر کدام 2 گل) و علی ابراهیم بیگی موفق به گلزنی شدند و گل‌های تیم لبنیات ارژن شیراز نیز توسط علیرضا عسکری و یاسر شهوند به ثمر رسید. ارژن با سه امتیاز تیم دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال است.

امروز همچنین تیم شرکت ملی حفاری ایران در دیداری خانگی تیم فرش آرای مشهد را با 3 گل از پیش رو برداشت. برای تیم شرکت ملی حفاری ایران در این بازی خانگی فرهاد توکلی، فرید نمازی و مجتبی مریدی‌زاده گل زدند تا این تیم با 13 امتیاز در فاصله یکقدمی گیتی پسند صدرنشین بایستد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* شرکت ملی حفاری ایران 3 - فرش آرای مشهد صفر

* دبیری تبریز 5 - لبنیات ارژن شیراز 2

* صبای قم 3 - گیتی پسند اصفهان 3

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- گیتی پسند اصفهان 13 امتیاز - تفاضل گل 9+، 22 گل‌زده (یک بازی کمتر)

2- شرکت ملی حفاری ایران 13 امتیاز - تفاضل گل 9+، 19 گل‌زده

3- دبیری تبریز 12 امتیاز

4- صبای قم 10 امتیاز (یک بازی کمتر)

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12- لبنیات ارژن شیراز 3 امتیاز (یک بازی کمتر)

13- گاز خوزستان بدون امتیاز (2 بازی کمتر)

- هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا جمعه طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

جمعه - 24/6/91

* گاز خوزستان - راه ساری، ساعت 17، سالن شهدای گاز خوزستان

* جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن هلال احمر تبریز

* میثاق تهران - شهرداری ساوه، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11 تهران

- در این هفته تیم شهید منصوری قرچک استراحت دارد.