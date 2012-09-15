  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۵

رهبر مسیحیان لبنان اهانت به رسوم اکرم (ص) را محکوم کرد

رهبر مسیحیان لبنان اهانت به رسوم اکرم (ص) را محکوم کرد

رهبر مسیحیان لبنان پخش فیلم اهانت آمیز به رسول اکرم (ص) را به شدت محکوم کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، بشاره الراعی رهبر مسیحیان لبنان پخش فیلم آمریکایی - اسرائیلی را که در آن به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) اهانت شده بود را محکوم و آن را اهانت به تمامی ادیان آسمانی خواند.

وی از سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی خواست تا اهانت به ادیان ابراهیمی را به هر شکلی متوقف کنند. 

لازم به ذکر است که یک گروه معاند اسلام در آمریکا فیلمی موهن علیه رسول گرامی اسلام(ص) ساخته اند و با حمایت دولت آمریکا آن را پخش کرده اند، گفته می شود این فیلم را گروهی از قبطی های مقیم آمریکا ساخته اند. برای تولید این فیلم موهن 5 میلیون دلار از 100 یهودی آمریکایی دریافت شد تا چهره مسلمانان جهان خدشه دار شود.

کد مطلب 1695473

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