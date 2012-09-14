آمریکا و صهیونیسم از گسترش اسلام وحشت دارند

علیرضا خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آمریکا و صهیونیسم در واقع از گسترش اسلام وحشت دارند و یکی از دلایل اهانت آنها مقابله با رشد اسلام‌گرایی است، افزود: انتشار یک فیلم ضد ارزشهای اسلام بیانگر اقبال بسیار زیاد مردم، بویژه در خود آمریکا به دین مبین اسلام است.

وی اظهار داشت: با توجه به بیداری که در منطقه اتفاق افتاد و انقلاب اسلامی ما به ثمر نشست، به خاطر جلوگیری از بیداری اسلامی راهی جز تخریب اسلام و مقدسات اسلام ندارند و خود آنها بر این باورند شاید از این طریق بتوانند بر افکار عمومی تأثیر بگذارند.

رسانه های جهان اسلام ماهیت آمریکا و رژیم صهیونیستی را افشا کنند

خلخالی تاکید کرد: باید رسانه‌های جهان اسلام تلاش کنند ماهیت ضد اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را افشا کنند تا سبب کاهش موقعیت آمریکا و اسرائیل در سطح جهان و منطقه شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به اینکه ما مسلمانان باید اعتقاد راسخ و باور عمیق خود را به استکبار ضعیف نشان دهیم، افزود: این حرکت زشت آمریکا در توهین به پیامبر اکرم (ص) فرصت مناسبی است تا اتحاد خود را به جهانیان نشان دهیم.

هدف آمریکا و صهیونیست ها اختلاف افکنی میان مسلمانان است

خلخالی گفت: هدف آمریکا و صهیونیست اختلاف افکنی میان مسلمانان است، بخصوص بعد از برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران، خشم صهیونیست‌ها و آمریکا از ایران بیشتر شده است.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام و ایران قصد منزوی کردن ایران را داشتند اما برگزاری جنبش عدم تعهد در ایران و استقبال کشور‌ها نشان داده که ایران هیچ‌گاه منزوی نمی‌شود.

خلخالی در پایان تاکید کرد: آمریکا خشم خود را از طریق توهین بر پیامبر اسلام (ص) نشان داد که این عصبانیت آمریکا دلیل بر عدم انزوای انقلاب اسلامی ایران است.