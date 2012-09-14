ترس دشمن از گسترش اسلام/ توهین به پیامبر کار صیهونیسم است

سالار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و موهن در توهین به دین مبین اسلام و حضرت محمد (ص) گفت: دشمن از نفوذ و گسترش دین مبین اسلام در هراس است و در راستای مقابله با آن از همه شیوه ها و توطئه های مختلف استفاده می کند که بدون شک همه این دسیسه های شیطانی محکوم به شکست و نابودی است.

وی ادامه داد: دین مبین اسلام دین صلح و دوستی است و وقتی که دشمنان به ویژه صهیونیسم در مقابل آموزه های این دین الهی کم می آورند سعی می کنند با حربه ها و شیوه های شیطانی با آن مقابله و مبارزه کنند که متاسفانه طی چند سال اخیر و با اقدامات خصمانه به ویژه آتش زدن قرآن کریم و همچنین توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) این روش ها را ادامه داده اند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عواقب این کار خطرناک افزود: در عصر حاضر باید در راستای نزدیکی و دوستی بیشتر بین ادیان الهی و تمدن های مختلف تلاش کرد که متاسفانه عده ای فرصت طلب برای رسیدن به مقاصد خود با این گونه اقدامات موهن به دنبال رسیدن به اهداف حنگ طلبانه هستند.

وی عاملین اصلی این جنایت ها را صهیونیسم عنوان کرد و گفت: این اقدامات باعت جریحه دار شدن قلب مسلمانان جهان شده است و امروز این خیزش در تمامی کشورهای اسلامی نشان می دهد که اقدامات این چنین محکوم به شکست بوده و نه تنها هیچ تاثیری در روند رو به رشد گسترش دین مبین اسلام ندارد بلکه باعث شکست توطئه های دشمنان بر علیه این دین الهی نیز شده و اسلام نیز روز به روز گسترش و نفوذ خود را در سراسر جهان ادامه می دهد.

مرادی با تاکید بر لزوم دخالت سازمان های بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی در راستای محکوم کردن این جنایت و برخورد با عاملان آن یادآور شد: در عصر حاضر و به دلیل توطئه های صهیونیسم همه ملت های مسلمان و کشورهای اسلامی باید با وحدت و یکدلی در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنند.

وی در پایان یک بار دیگر ضمن محکوم کردن این اقدام موهن از سوی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظار می رود که با حضور پرشور مردم در صحنه و محکوم کردن این جنایت یک بار دیگر وحدت و همدلی مسلمانان به عینه به نمایش گذاشته شود.