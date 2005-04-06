احتمال دست يابي به توافق وجود دارد // ايده البرادعي مبني بر تعليق توليد سوخت هسته اي پذيرفتني نيست// بايد همه موانع دوجانبه، منطقه اي و بين المللي در روابط ايران و اتحاديه اروپا برطرف شود

موسويان درادامه اين گفتگو اظهار داشت : مسئله، مسئله روز و ماه نيست. چيزي كه اهميت دارد رسيدن به توافقي اساسي است كه اطمينان دهد مذاكرات به نتيجه مي رسند.

وي افزود: اگر ايراني ها و اروپايي ها به چنين توافق اساسي دست پيدا كنند مذاكرات در طول چند ماه ادامه خواهند يافت. ما به مذاكرات متعهد هستيم و تا زماني كه مذاكرات ادامه پيدا كند، تعليق نيز ادامه مي يابد.

موسويان در ادامه امتناع ايراني ها از تعليق هميشگي-تنها تضمين معتبر براي اروپايي ها مبني بر اينكه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران به سوي اهداف نظامي منحرف نشود- را تكرار كرد.

وي خاطرنشان كرد: ما بايد غني سازي و چرخه توليد سوخت هسته اي را يادبگيريم.

حسين موسويان اظهار داشت: ايران نخواهد پذيرفت كه درزمينه چرخه سوخت هسته اي همچون موش آزمايشگاهي كشورهاي غربي با آن رفتار شود.

وي در بخش ديگري ازسخنانش تاكيد كرد: ايراني ها اطمينان مي دهند كه غني سازي را براي مصارف صلح آميز هسته اي آينده انجام مي دهند اما اورانيومي كه در سطح بالا غني سازي شود مي تواند براي ساخت بمب هسته اي به كاررود.

درادامه اين خبرآمده است كه ايران تحت فشارها جامعه بين الملل كه نگران فعاليت هاي هسته اي اين كشور بود، در انتهاي سال 2004پذيرفت كه تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را طبق خواسته اروپايي ها تعليق نمايد. درعوض اروپايي ها هم همكاري هاي تكنولوژيك، تجاري و سياسي با ايران را متعهد گرديدند. طبق اين توافق مذاكرات از ماه دسامبر در جريان است.

ايراني ها با تاييد اين مطلب كه تعليق بيش از 6 ماه به طول نخواهد انجاميد، وارد گفتگو شده اند.

اين خبرگزاري تصريح كرد: موسويان عليرغم لحن آشتي جويانه اش، پيشرفت هاي صورت گرفته در كميته هسته اي كه به نظر اين منبع خبري به مسائل سياسي و تجاري هم مي پردازد، را از ماه دسامبر "حداقل" خواند.

موسويان قاطعانه تكذيب كرد كه ايراني ها به عنوان تضمين خواستار محدوديت تعداد سانتريفوزها ماشين هاي غني سازي اورانيوم- شده اند. وي درباره اظهار نظر ايراني ها مبني بر خروج مذاكرات از بن بستي دشوار به طور دقيق سخن نگفت.

موسويان گفت: اين پيشنهاد از سوي اروپايي ها مورد بررسي قرار گرفت و جزييات آن در 19 و 20 آوريل با ايراني مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وي تصريح كرد: چنانچه دو طرف به تفاهم دست پيدا كنند، من 50 درصد خوشبين هستم كه احتمال دست يابي به توافق وجود دارد اما چنانچه مانعي به وجود بيايد، ايران غني سازي را از سر خواهد گرفت.

موسويان ايده مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر تعليق توليد سوخت هسته اي را رد كرد و گفت: هيچ كشوري چنين پيشنهادي را نمي پذيرد.

وي خاطرنشان كرد در مذاكره با اروپايي ها براي ايران مسئله فقط به مسائل هسته اي ختم نمي شود. بايد همه موانع دوجانبه، منطقه اي و بين المللي در روابط ايران و اتحاديه اروپا برطرف شود.

وي درباره موضوع مشاركت آمريكايي ها در روند مذاكرات گفت: اين مشكل اروپايي هاست.

آمريكا كه (به برنامه هسته اي ايران) مظنون است، اين موضوع را به مذاكره ايران و اتحاديه اروپا سپرده است تا در صورت شكست موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.

درپايان اين خبر آمده است : محمد سعيدي معاون سازمان انرژي اتمي ايران هم گفت كه بخشي از كارشناسان ما تحقيقات خود را در زمينه غني سازي ادامه مي دهند.