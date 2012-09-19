اجرای طرح جدید شناسایی اموال مازاد وزارت نیرو/ فروش 1623فقره دارایی

مجید نامجو در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی و فروش اموال مازاد وزارت نیرو خبر داد و گفت: اجرای این پروژه، یکی از ظرفیت هایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه پروژه شناسایی اموال مازاد و برنامه ریزی برای فروش و واگذاری آن در سال 91 نیز در حال ادامه است، اظهار داشت: این طرح، روش مناسبی برای تامین مالی پروژه ها و طرح های وزارت نیرو محسوب می شود.

نامجو خاطر نشان کرد: با توجه به جذب منابعی که از طریق دولت صورت می گیرد یک سری از پروژه ها و طرح ها را در بخش های مختلف آب و برق در دست اجرا داریم.

وی ادامه داد: این پروژه ها می تواند در فرایند واگذاری به بخش خصوصی در قالب اصل 44 قانون اساسی قرار بگیرد و این روند یک روش جاری برای وزارت نیرو بشود.

وزیر نیرو فروش اموال و دارایی های مازاد را باعث ایجاد زمینه بازگرداندن آنها به چرخه تولید دانست و تاکید کرد: این موضوع مورد اشاره رئیس جمهوری قرار گرفته و می توان با استفاده از درآمد حاصل شده از آن، بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح ها را نیز تامین کرد.

به گزارش مهر، آمار عملکرد سال 90 وزارت نیرو از شناسایی و فروش 1623 فقره دارایی مازاد به ارزش بیش از 15 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد تاسیسات جدید آبی و پرداخت بدهی ‌های پیمانکاران حکایت دارد.

آمار حاکی از آن است که در مجموع تاکنون 815 فقره دارایی بدون مشکل شامل 456 فقره اموال آبی و 359 مورد نیز دارایی فاضلابی و همچنین 808 فقره دارایی های دارای مشکل شامل 307 فقره دارایی در بخش آب و 501 مورد نیز در آبفا؛ جمعا به تعداد 1623مورد شناسایی شد.

ارزش اموال یاد شده وزارت نیرو 15495336میلیون ریال بوده که از این مبلغ 11490731میلیون ریال ارزش دارایی شناسایی شده مازاد وزارت نیرو در بخش آب و 4004605 میلیون ریال نیز در بخش آبفا گزارش شده است.

قرار است از محل فروش نیروگاه های حرارتی، 10561219میلیون ریال از بدهی های بخش آب و 5000397 میلیون ریال از بدهی های بخش آب و فاضلاب، پرداخت شود.