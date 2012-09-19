رونق کتابخوانی با طعم محرومیت در دل یک روستا

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب دانش آموزان روستای هوتن از توابع شهرستان گنبد کاووس عضو کتابخانه کوچکی بنام کتابخانه " مرحوم سعید طاهری " و به ابعاد 4 در 8 متر مربع هستند و میزان استقبال از این مکان به حدی است که با کمبود فضا برای مطالعه مواجه می شوند.

در حال حاضر دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان روستایی هوتن عضو کتابخانه کوچک بوده که با تلاش و همت جمعی از خیران و علاقمندان به فرهنگ ایجاد شده است.

کتابخانه مرحوم سعید کشوری که از کوهنوردان بنام کشور بود، در وسط روستای هوتن دایر است که مکان این کتابخانه نیز توسط اهالی اهدا شده و کتابهای موجود در آن نیز اهدایی است.

مسئول کتابخانه روستای هوتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مکان این کتابخانه که در یک مغازه دایر است، از سوی مردم منطقه و اهلی نوعدوست واگذار شده است.

آینه جمال دولت پور اظهار داشت : در این کتابخانه روستایی 436 جلد کتاب در موضوعات مختلف آموزشی، داستانی، کودکان، ادبی، تاریخی، آشپزی و ... از طرف خیران اهدا شده است.

وی اظهار داشت: صبح روزهای زوج خواهران و روزهای فرد نیز برادران از این کتابخانه روستایی استفاده می کنند.

وی مساحت این کتابخانه روستایی را 4 در 8 مترمربع اعلام کرد و گفت: چهار نفر از اهالی روستا با کتابخانه همکاری دارند که توانستند 53 نفر را در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به عضویت این کتابخانه دراورند.

دولت پور گفت: همچنین بیش از 85 جلد کتاب برای کنکوریها از سوی یک فرد خیر به این کتابخانه اهداء شده است.

نورالدین بادوام دهیار روستای هوتن نیز گفت: این روستای 108 هکتاری، دو هزار و 724 نفر جمعیت در قالب 530 خانوار دارد و که شغل بیشتر آنها کشاورزی و دامداری است.

وی اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه کوچک روستایی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و جوانان موثر بوده و شاهد استقبال اهالی از این مرکز هستیم.

وی با بیان نیازهای کتابخانه کوچک روستایی خواهان حمایت مسئولان امر برای تجهیز و تامین امکانات و کتابهای این کتابخانه شد.

بادوام افزود: سه مدرسه در مقاطع مختلف در این روستا فعال است و امسال 23 دانش آموز در پایه ششم ابتدایی تحصیل می کنند.

دهیار روستای هوتن، نیاز اصلی محله را برقرسانی خیابان اصلی روستا که کتابخانه در آن واقع است، اعلام کرد.

بادوام گفت: طرح مورد نیاز تهیه شده و خط 20 کیلو ولت با دو ترانس برای نصب نیاز است که مسئولان باید حمایت کنند.

روستای هوتن در 45 کیلومتری مراوه تپه و 140 کیلومتری گنبدکاووس واقع شده است.