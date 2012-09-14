کشف سلولهایی که به تشخیص زودهنگام سرطان کمک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشکده پزشکی مونت سینای زیرگروهی از سلولها را شناسایی کرده اند که ویژگی های سلولهای بنیادی سرطانی را از خود نشان می دهند، به شیمی درمانی مقاومند و در پیشرفت تومور دخالت دارند.

مقاومت به شیمی درمانی یک پدیده رایج و ویرانگری است که در بیماران سرطانی روی می دهد.

متاسفانه تومورها در ابتدا به شیمی درمانی جواب می دهند اما در نهایت به آن مقاوم شده، سپس گسترش تومور و مرگ را در پی دارند.

این تحقیقات نشان داد این سلول های جدید "بنیادی" سرطانی که به انواع دیگری از سلول های تخصصی شده متمایز نمی شوند، می تواند با وجود شیمی درمانی تکثیر شوند این در حالی است که شیمی درمانی موجب از بین رفتن سلول های تمایز یافته سرطانی می شود.