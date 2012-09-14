به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز تولید گاز از سه فاز 15، 16 و 12 پارس جنوبی تا اسفند ماه امسال، گفت: با آغاز تولید زودهنگام در این فازها در مجموع امسال حدود 25 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره آخرین وضعیت توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در حال توسعه پارس جنوبی، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا 10 روز آینده عرشه این پروژه گازی برای نصب در خلیج فارس بارگیری شود.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی اولین ردیف تولید گاز پالایشگاه فاز 12 این میدان مشترک در سالجاری خبر داد و افزود: در مجموع تا پایان امسال بر روی تولید 12.5 میلیون مترمکعب گاز بر روی فاز 12 پارس جنوبی حساب باز کرده ایم.

وی در ادامه در خصوص وضعیت توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی با اشاره به پیشرفت مطلوب توسعه بخش پالایشگاه ساحلی و سکوهای دریایی، بیان کرد: در سالجاری بادی تولید زودهنگام گاز در پالایشگاه های فاز 15 و 16 پارس جنوبی اغاز شود.

سوری درباره واردات گسترده لوله‌های خارجی گاز ترش، توضیح داد: در در سال‌های گذشته 99 درصد از نیاز صنعت نفت به لوله از داخل تامین شده و حتی یک متر لوله گاز شیرین از خارج کشور وارد نکرده ایم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه سیاست وزارت نفت تامین لوله گاز ترش در داخل کشور است، تاکید کرد: با توجه به سفارش گذاری برخی از محموله‌های لوله گاز در سال‌‌های گذشته به خارج کشور به‌زودی آخرین محموله گاز ترش وارد کشور می شود.

این مقام مسئول در مورد آخرین وضعیت توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گفت: تاکنون نزدیک به 100 درصد عملیات طراحی و ساخت سکوهای دریایی این دو فاز انجام شده و تا 30 روز آینده نخستین سکوی دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب و راه اندازی می‌شود.

وی ظرفیت تولید گاز ترش طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی را 56 میلیون مترمکعب و ظرفیت تولید گاز شیرین پالایشگاه‌های این پروژه را 50 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و افزود: مطابق با برنامه سکوی دوم فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا حدود 2 ماه آینده در خلیج فارس نصب می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، تولید زودهنگام گاز در فاز 17 و 18 پارس جنوبی به سال آینده موکول شده است.