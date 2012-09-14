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۲۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آتش خشم مسلمانان دامن آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت

آتش خشم مسلمانان دامن آمریکا و اسرائیل را خواهد گرفت

بندرگز - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرگز گفت: مسئولیت اقدام نفرت انگیز و ساخت فیلم موهن علیه پیامبر گرامی اسلام (ص) بر عهده دولت آمریکاست، بی تردید آتش خشم مسلمانان دامن آنها را خواهد گرفت.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید در اعتراض به بی حرمتی به رسول رحمت سکوت را شکست، این اقدام نفرت انگیز که در سالروز تخریب برج های دوقلو آمریکا در 11 سپتامبر صورت گرفت، اسلام ستیزی را تبلیغ می کند و نشان از گسترش اسلام در بین کشورهاست.

وی اظهار داشت: گسترش اسلام، آمریکا را به وحشت انداخته و با توجه به شکل گیری موج بیداری اسلامی، آمریکا و صهیونیسم راهی ندارند که از هر حربه ای برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده کنند.

وی عنوان کرد: باید علاوه بر مسلمانان، غیر مسلمانان و رهبران ملتهای منطقه و همه پیروان ادیان الهی نسبت به حرکت وقیحانه صهیونیستها واکنش صریح نشان دهند، زیرا اهانت به ساحت قدسی رسول اسلام سرمنشا بی حرمتی به دیگر ادیان الهی در آینده خواهد بود.

امام جمعه بندرگز گفت: باید پیروان دیگر ادیان الهی نسبت به این موضوع حساس و هوشیار باشند و دست های آمریکا و اسرائیل را قطع کنند.

کد مطلب 1695580

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