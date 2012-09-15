لزوم واکنش دولتهای اسلامی نسبت به توهین به مقدسات

به گزارش خبرنگار مهر، دو دهه قبل اقدام سلمان رشدی موجب شد تا امام راحل و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در سال 1989حکم ارتداد این جاهل را صادر کند، در آن زمان کمتر شاهد واکنش مسلمانان نسبت به اینگونه اقدامات توهینی به دین اسلام و مسلمانان بودیم.

پس از گذشت چندین سال کورت وسترگارد طراح دانمارکی با کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام (ص) اقدام به توهین مجدد به ساحت مقدس پیامبر اسلام کرد و این رفتار بی شرمانه، مسلمانان را به خشم آورد و نسبت به اینگونه رفتارهای هدایت شده از سوی لابی صهیونیستی و آمریکایی واکنش نشان داده و اینگونه رفتارها را محکوم کردند.

اما این پایان ماجرا نبود، تری جونز کشیش کلیسای گِینزویل فلوریدا هم با آتش زدن قرآن و برگزاری برنامه های واهی که پرورده خیال خام و پوچ بود سعی کرد به نوعی توهین به مقدسات مسلمانان را ادامه دهد و به گفته بسیاری از کارشناسان از این طریق جنگ مذهبی به راه بیاندازد.

انتشار فیلم موهن آمریکایی و توهین به پیامبر اسلام(ص) از دیگر برنامه های صهیونیستی برای به سخره گرفتن اعتقادات و مذهب مسلمانان بود، واکنش مسلمانان در کشورهای لیبی، مصر، پاکستان، ایران و سایر کشورهای اسلامی موجب شد تا دست اندرکاران آمریکایی و صهیونیستی که پشت پرده این حرکت زشت و توهین آمیز قرار داشتند متوجه وحدت و انسجام مسلمانان شوند.

اما نباید فراموش کرد اینگونه رفتارها از سوی استکبار برنامه ریزی شده است و برای جلوگیری از سایر اقدامات توهین آمیز به ساحت مقدس مسلمانان باید دولتهای اسلامی با انسجام وحدت از طریق مجامع بین المللی، کنفرانس اسلامی و سایر اجلاسها ورود و نسبت به توهین به اعتقادات دینی و مذهبی مذاهب را محکوم کنند.

دکتر حجت الاسلام شکراله زندوی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حرکتهای توهین آمیز استکبار نسبت به مقدسات مسلمانان بیان داشت: گردانندگان اصلی استکبار و جنگهای داخلی در کشورهای اسلامی یهودیان هستند.

وی افزود: امروز استکبار از قدرت قرآن و اسلام وحشت دارد و سعی می کند تا خشم و عصبانیت خود را با توهین و توطئه نشان دهد.

دکتر زندوی با اشاره به خیزشهای اسلامی در کشورهای مسلمان و برچیده شدن بساط دیکتاتوری اظهارداشت: مسلمانان بیدار شده اند. قدرت واقعی مسلمانان با خیزشهای اسلامی در حال تبلور و نمایش است از این رو استکبار این خطر را احساس کرده و سعی می کند تا به صورتهای مختلف به مقدسات مسلمانان جسارت و توهین کند.

حجت الاسلام زندوی با بیان این مطلب که مسلمانان باید بدانند که دشمنان اصلی امت اسلامی چه کسانی هستند، تصریح کرد: برخی هم در فضای کنونی سعی در فریب افکار عمومی و جهت دهی در راستای منافع خود دارند. نباید در فضای بوجود آمده مسلمانان در راهی قدم بردارند که خواسته صهیونیست و آمریکا است.

مسلمانان در آزمون اعتقادات و باورهای دینی قرار دارند

وی با اشاره به اینکه استکبار با اینگونه رفتارهای برنامه ریزی شده سعی دارد مسلمانان را بیازماید، عنوان کرد: توهین به مقدسات نوعی آزمون است که استکبار می خواهد اعتقادات و باورهای مسلمانان را با آن بیازماید و بدانند که مسلمانان تا چه اندازه به پیامبر اسلام ارزش و احترام قائل هستند.

حجت الاسلام زندوی اضافه کرد: استکبار از خشم مسلمانان در مقابل انتشار فیلم موهن آمریکایی و توهین به پیامبر اعظیم الشان اسلام متوجه شد که نمی تواند در مقابل خشم یک میلیارد مسلمان براحتی ایستادگی کند.

تقدس زدایی؛ حربه دشمن برای تفرقه و تزلزل در باروهای دینی

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه گفتگو با مهر با بیان اینکه دشمنان اسلام به دنبال تقدس زدایی و از بین بردن باورهای اسلامی هستند، بیان داشت: استکبار سعی دارد با انتشار اینگونه فیلمها، تصاویر، کاریکاتورها و برنامه های ضد اسلامی، مسلمانان را نسبت به اسلام بی احساس کند. استکبار به خیال خام خودش فکر می کند می تواند با این حرکات توهین آمیز و ناسزا گفتنها، مسلمانان را بی احساس کند. در حالیکه هر روز شاهد افزایش انسجام وحدت اسلامی میان امتهای اسلامی در جهان هستیم.

دکتر حجت الاسلام زندوی با اظهار اینکه تقدس زدایی از برنامه های شیطانی دشمنان اسلام است، تصریح کرد: آنها حتی نسبت به مذهب خودشان مسیحیت هم تقدس زدایی کرده اند. مسیحیان دیگر نسبت به فیلمها و برچسبهایی که در دینشان به مسیحیت و حضرت مریم زده می شود بی تفاوت شده اند و واکنشی نشان نمی دهند از این رو استکبار سعی دارد تا در میان مسلمانان هم از این روش استفاده کند.

لزوم ورود دولتهای اسلامی در مقابله با توهین ها و ناسزاها به امتهای اسلامی

وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال رفع حساسیتها و تقدس زدایی است، اظهارداشت: از این رو می طلبد تا دولتمردان دولتهای اسلامی با وحدت و انسجام از طریق کنگره اسلامی، اجلاس ها و سایر مجامع بین المللی ورود پیدا کنند و آمریکا و صهیونیست را تحت فشار قرار دهند.

دکتر زندوی اضافه کرد: اعتقادات و باورهای بیش از یک میلیارد مسلمان باید مورد احترام قرار بگیرد و به راحتی نباید شاهد توهین و افترا به مسلمانان باشیم.

وی خیزشهای اسلامی را عامل ترس استکبار و روی آوری به اینگونه رفتارها بیان کرد و افزود: خیزشهای اسلامی ترس در میان مستکبرین انداخته است و حرکت و خشم مسلمانان نسبت به این فیلم موهن و توهین آمیز موجب شده است تا استکبار بیشتر از گذشته نسبت به وحدت و انسجام مسلمانان وحشت داشته باشد.