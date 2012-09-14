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۲۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

خاطرات پزشک زن در روستاهای کجور فیلم می شود

خاطرات پزشک زن در روستاهای کجور فیلم می شود

نوشهر - خبرگزاری مهر: خاطرات پزشک روستا نام مستند داستانی است که این روزها مراحل فیلمبرداری خود را در روستاهای بخش کجور نوشهر سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند داستانی بر اساس خاطرات و سرگذشت‌ های پزشک زنی بوده که از شهر تهران برای گذارندن دوره طرح پزشکی خود یکی از دورافتاده‌ ترین روستاهای کشور را انتخاب می‌کند و در این میان با اتفاقات و حوادثی مواجهه می‌ شود.

کارگردان و تهیه‌ کننده مستند داستانی خاطرات پزشک روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان انگیزه تهیه این فیلم مستند گفت: در تهیه مستند داستانی خاطرات پزشک روستا سعی شد تا فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و خاطرات پزشکان روستا به تصویر کشیده شود.

مهدی رسول‌ پور اضافه کرد: در کنار تلاش‌ یک پزشک در روستا همچنین به بازخورد نگاه یک پزشک غیر بومی در برابر آیین‌ها و خرده‌ فرهنگ‌ها، آداب و رسوم روستایی مازندران گذری خواهیم داشت.

کارگردان مستند داستانی خاطرات پزشک روستا افزود: یکی از ویژگی‌های این کار استفاده از شخصیت‌ های غیر حرفه‌ای و محلی و همنشینی اثر با بافت و فرهنگ بکر روستاهای مازندران بویژه روستای چتن و پول کجور است.

مهدی رسول‌ پور پیش از این فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی زیادی نظیر چرچی، روزگار دایی سیف‌الله، کایر ، سفر به سرزمین مادری و زادگاه زیبای من را در سابقه هنری خود دارد.

تصویربرداری این اثر بر عهده تقی قاسم پور گذاشته شده است و مدیر تولیدی آن را داود مهاجر بر عهده دارد و آرزو فتحی به عنوان پزشک روستا به ایفای نقش پرداخته است.

کد مطلب 1695634

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