خاطرات پزشک زن در روستاهای کجور فیلم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند داستانی بر اساس خاطرات و سرگذشت های پزشک زنی بوده که از شهر تهران برای گذارندن دوره طرح پزشکی خود یکی از دورافتاده ترین روستاهای کشور را انتخاب میکند و در این میان با اتفاقات و حوادثی مواجهه می شود.
کارگردان و تهیه کننده مستند داستانی خاطرات پزشک روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان انگیزه تهیه این فیلم مستند گفت: در تهیه مستند داستانی خاطرات پزشک روستا سعی شد تا فعالیتها، دغدغهها و خاطرات پزشکان روستا به تصویر کشیده شود.
مهدی رسول پور اضافه کرد: در کنار تلاش یک پزشک در روستا همچنین به بازخورد نگاه یک پزشک غیر بومی در برابر آیینها و خرده فرهنگها، آداب و رسوم روستایی مازندران گذری خواهیم داشت.
کارگردان مستند داستانی خاطرات پزشک روستا افزود: یکی از ویژگیهای این کار استفاده از شخصیت های غیر حرفهای و محلی و همنشینی اثر با بافت و فرهنگ بکر روستاهای مازندران بویژه روستای چتن و پول کجور است.
مهدی رسول پور پیش از این فیلمهای تلویزیونی و سینمایی زیادی نظیر چرچی، روزگار دایی سیفالله، کایر ، سفر به سرزمین مادری و زادگاه زیبای من را در سابقه هنری خود دارد.
تصویربرداری این اثر بر عهده تقی قاسم پور گذاشته شده است و مدیر تولیدی آن را داود مهاجر بر عهده دارد و آرزو فتحی به عنوان پزشک روستا به ایفای نقش پرداخته است.
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