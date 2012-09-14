خاطرات پزشک زن در روستاهای کجور فیلم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند داستانی بر اساس خاطرات و سرگذشت‌ های پزشک زنی بوده که از شهر تهران برای گذارندن دوره طرح پزشکی خود یکی از دورافتاده‌ ترین روستاهای کشور را انتخاب می‌کند و در این میان با اتفاقات و حوادثی مواجهه می‌ شود.

کارگردان و تهیه‌ کننده مستند داستانی خاطرات پزشک روستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان انگیزه تهیه این فیلم مستند گفت: در تهیه مستند داستانی خاطرات پزشک روستا سعی شد تا فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و خاطرات پزشکان روستا به تصویر کشیده شود.

مهدی رسول‌ پور اضافه کرد: در کنار تلاش‌ یک پزشک در روستا همچنین به بازخورد نگاه یک پزشک غیر بومی در برابر آیین‌ها و خرده‌ فرهنگ‌ها، آداب و رسوم روستایی مازندران گذری خواهیم داشت.

کارگردان مستند داستانی خاطرات پزشک روستا افزود: یکی از ویژگی‌های این کار استفاده از شخصیت‌ های غیر حرفه‌ای و محلی و همنشینی اثر با بافت و فرهنگ بکر روستاهای مازندران بویژه روستای چتن و پول کجور است.

مهدی رسول‌ پور پیش از این فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی زیادی نظیر چرچی، روزگار دایی سیف‌الله، کایر ، سفر به سرزمین مادری و زادگاه زیبای من را در سابقه هنری خود دارد.

تصویربرداری این اثر بر عهده تقی قاسم پور گذاشته شده است و مدیر تولیدی آن را داود مهاجر بر عهده دارد و آرزو فتحی به عنوان پزشک روستا به ایفای نقش پرداخته است.