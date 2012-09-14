حماقت سران صهیونیسم اسرائیل را در یک قدمی گورستان قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی به مناسبت 26 شهریورماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال 64 مبنی بر تشکیل نیروهای سه گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرمان امام در راستای برآوردن نیازهای جبهه های جنگ و پیروزی های بزرگ بود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: حضرت امام (ره) برای ایجاد ظرفیت و قابلیت بالاتر و جدید تر و ساختار و سازمانی که دهها هزار نیروی بسیجی داوطلب جبهه ها را بتواند سازماندهی کند و برای اینکه این ساختار بتواند تجهیزات لازم را به دست بیاورد و سلسله مراتب فرماندهی را طی بکند، و برای برآوردن نیاز جبهه های نبرد و نیاز به پیروزی های بزرگ و قابلیتی که امام (ره) در فرماندهان جوان سپاه و بسیج می دیدند این فرمان بزرگ را صادر کردند که این فرمان تبدیل به عملیات های بزرگ و سرنوشت سازی همچون فتح فاو در بهمن ماه سال 64 و یا فتح دروازه های شرقی بصره در زمستان 65ودیگر دستاوردها شد.

وی گفت: اولین فرمانده نیروی زمینی سپاه پس از فرمان حضرت امام(ره) بنده بودم، اولین فرمانده نیروی هوایی آقای موسی رفان و اولین فرمانده نیروی دریایی آقای حسین علایی بودند.

سرلشکر صفوی در ادامه اظهار داشت: با شروع جنگ تحمیلی سپاه مسئولیت امنیتی در کشور داشت، خود من به اتفاق تعدادی از پاسداران و بسیجیان در کردستان بوده و فرمانده عملیات کردستان بودم و مشغول تأمین امنیت کردستان بودیم و مأموریت اصلی سپاه تأمین امنیت بود. با شروع جنگ تحمیلی و هجوم سراسری رژیم بعثی عراق به ایران، طبیعتا فرمان حضرت امام (ره)برای بسیج همگانی اعم از سپاه و بسیج و ارتش جمهوری اسلامی که مسئولیت دفاع از مرزها را بر عهده داشت، صادر گردید. ضرورت حضور پاسداران و بسیجیان در جبهه های نبرد احساس می شد . اوایل جنگ من به اتفاق 120 نفر از پاسداران و نیروهای رزمی که در کردستان گردانی را به اسم گردان ضربت که اولین فرمانده اش برادر خود من آقای مرتضی صفوی بود و جانشین ایشان آقای حسین خرازی بود وارد جبهه های جنگ در جنوب شدیم.

وی ادامه داد: وقتی وارد اهواز شدم برای 2الی3 ماه فرمانده محور دارخوین بودم و بعد از 3-2ماه مسئول عملیات جنوب شدم که ستاد عملیات جنوب را در گلف یا پادگان منتظران شهادت راه اندازی کردیم و با تکلیفی که شهید محلاتی و شهید کلاهدوز به من کردند مسئولیت ستاد عملیات جنوب را عهده دار شدم. آن زمان سردار رشید که مسئول عملیات سپاه دزفول بود جانشین من شد. برادر عزیزم شهید حسن باقری مسئول اطلاعات، مسئول اعزام نیرو آقای سیدمحمد حجازی بود. ما ستاد عملیات جنوب را که تشکیل دادیم، سال 59 بود و تنها چندماه از جنگ می گذشت ما برای سازماندهی یگانهای رزم سپاه پاسداران شروع کردیم به تشکیل واحدهای رزمی، اولین ساختار نظامی را در ستاد عملیات جنوب بنده ، سردار رشیدو شهید حسن باقری ، از دسته ، گروهان و گردان رزمی را که شامل چند نفر نیروی انسانی، چه تجهیزاتی و چند خودرو داشته باشند، تنظیم کردیم. مطابق آن زمان هر گردان رزمی حدود 350 نفر و سلاح سبک شامل تفنگ -آرپی جی ونیزبارسبک و چند قبضه خمپاره بایستی داشته باشد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در خصوص عملیات شکستن حصر آبادان اظهار داشت: در عملیات شکستن حصر آبادان که در 5مهرماه بود در سه محور دارخوین ما 5 گردان رزمی داشتیم و بر اساس همین ساختار، آن را سازمان دادیم و اولین عملیاتی بود که سپاه به صورت سازمانی وارد عملیات شد. با سه تیپ لشکر 77خراسان برای شکستن حصر آبادان وارد عملیات شدیم طرح شکسستن حصر آبادان را ستاد عملیات جنوب ارائه و به تصویب شورای عالی دفاع رساند . در عملیات ثامن الائمه(ع) ما 15گردان رزمی داشتیم؛ این ساختار در آن زمان حدود 350 نفر رزمنده داشت سلاح و تجهیزات سبک و نیمه سنگین تا حد خمپاره انداز 120میلی متری، 80میلی متری داشت.

وی گفت: پس از شکستن حصر آبادان بنده مسئول عملیات کل سپاه شدم و پس از شکستن حصر آبادان برادر عزیزمان آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده کل سپاه وارد مسائل جنگ شد. تا قبل از شکستن حصر آبادان شهید عالیمقام یوسف کلاهدوز به عنوان قائم مقام کل سپاه و مرحوم ظهیرنژاد به عنوان فرمانده نیروی زمینی وقت عملیات شکستن حصر آبادان را فرماندهی کردند . فرماندهی مشترک ارتش و سپاه از مختصات خاص این عملیات بود و این عملیات اولین عملیات مشترک پس ازعزل و فرار بنی صدر ازایران بود که در نتیجه پیروزی بزرگی حاصل شد.

سرلشکر صفوی گفت: از عملیات (طریق القدس)برادر عزیزمان شهید صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش شده بود. از عملیات طریق القدس آن 5گردان تبدیل به سه تیپ شدند تیپ امام حسین به فرماندهی حسین خرازی، تیپ عاشورا به فرماندهی عزیز جعفری و تیپ 25کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی، حتی شماره های این تیپ ها را ما تعیین می کردیم و هرتیپ بین 8تا15گردان رزمی داشت با واحدهای پشتیبانی و تدارکاتی و واحدهای پشتیبانی رزمی مثل واحد ادوات و بهداری رزمی، و قرارگاه مرکزی کربلا که یک قرارگاه مشترک سپاه و ارتش بودکه عملیات طریق القدس را فرماندهی کرد .فرمانده این قرارگاه آقای محسن رضائی و شهید بزرگوار صیاد شیرازی بود.

وی ادامه داد: در فتح المبین بخاطر اینکه منطقه عملیات وسیع تر بود به جای آن سه تیپ، 12تیپ رزمی را و 3 قرارگاه را وارد عملیات کردیم.از آنجا به بعد ما شروع به توسعه سازمان رزم کردیم . در عملیات بعدی یعنی بیت المقدس ما این 12تیپ را به بیش از 15تیپ توسعه دادیم و در عملیات رمضان لشکرهای سپاه را سازمان دادیم و در همین زمان شروع به تشکیل واحدهای تخصصی کردیم. اولین توپخانه سپاه را شهیدحسن مقدم و شهیدحسن شفیع زاده تشکیل دادند. اول از توپ هایی که ما در فتح المبین و بیت المقدس غنیمت گرفته بودیم توپخانه سپاه را و بعد هم دانشکده توپخانه را که یک مرکز تخصصی در اصفهان ، بود و در همین زمان واحدهای زرهی و دانشکده زرهی را در شیراز حدود سالهای 64-65 تشکیل دادیم و همچنین پدافند هوایی سپاه را سازمان دادیم یعنی واحدهای پشتیبانی رزم مثل توپخانه ، پدافند هوایی زرهی که نیاز جبهه ها و نیاز به پیروزی های بزرگ تر و نیاز به اینکه سپاه پاسداران گسترش پیدا بکند را سازمان دادیم .

سردار صفوی گفت: درسال 64 نامه ای توسط فرمانده کل سپاه به حضرت امام نوشته شد و تقاضای تشکیل سه سپاه زمینی،دریایی و هوایی داده شد، امام بزرگوارمان با آن حکمت و دوراندیشی و قلب نورانی که به نور قرآن به عشق و محبت رسول خدا وائمه اطهار روشن بود با استفاده از اختیارات رهبرمعظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا و تفسیر اصل 150قانون اساسی که به وظایف و ماموریت های سپاه مربوط می شد، ، فرمان تشکیل سه نیروی زمینی ، هوایی و دریایی سپاه را در 26شهریور سال 1364 صادر کردند.

این فرمانده عالیرتبه نیروهای مسلح تأکید کرد: خود این فرمان روحیه جدیدی را، و ظرفیت ساختاری و سازمانی بالایی را ایجاد کرد. ما یگان دریایی داشتیم این یگان دریایی تبدیل به نیروی دریایی شد، تشکیل نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس عملا تبدیل به یک قدرت شد. فرمان حضرت امام در سال 64 تبدیل به یک نهضتی شد که این سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی، مهمترین مشخصاتشان این بود که یک نیروی ایدئولوژیک بودند، در طول تاریخ ایران کمتر سازمان رزمی، کمتر نیرویی رزمی بوده که هم ایدئولوژی اسلام ناب محمدی(ص) را داشته باشد و هم تفکر انقلابی داشته باشد تمام فرماندهان نیروی زمینی یک تفکر بالای انقلابی و علمی را داشتند و از شجاعت برخوردار بودند و سومین مشخصه اینکه ظرفیت لشکرهای ما و نیروهای ما این بود که دهها هزار نیروی بسیجی که می آمد در این لشکرهای ما قابل سازماندهی بود.

وی ادامه داد: برخی از این لشکرهای ما 25تا30گردان رزمنده داشتند در حالی که لشکرهای ارتش هرکدام 3 تیپ و هرتیپ هم 3 گردان داشت و اینکه این قابلیت انعطاف در آن وجود داشت یعنی این لشکرهای نیروی زمینی سپاه غیر از آموزش هایی که به بسیجیان می دادند وقتی که به جبهه ها می آمدند ، این نیروهای بسیجی را در واحدهای تخصصی از غواصی تا زرهی و ادوات و واحدهای رزمی و پدافند هوایی و توپخانه به کارگیری می کردند، این یعنی قدرت ابتکار و خلاقیت که فرماندهان ما در لشکرها و تیپ ها داشتند. اکثر فرماندهان ما زیر 27سال سن داشتند و دارای شجاعت و نبوغ و استعداد خاصی بودند البته در یک عملیات مثل کربلای 5 در سال 65 ما 400فرمانده شهید دادیم این نشان دهنده این است که فرماندهان ما در خط مقدم می جنگیدند.

سرلشکر صفوی در ادامه افزود: به طور خلاصه، فرمان حضرت امام در سال 64 مبدا یک تحول بزرگ در سپاه پاسداران گردید. یعنی تشکیل نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی سپاه و تشکیل یک ارتش مکتبی و انقلابی از جنس انقلاب اسلامی درکنار ارتش جمهوری اسلامی ایران که از قبل وجود داشت ، یعنی دو بازوی قدرتمند نظامی برای دفاع از جمهوری اسلامی و برای مقابله با تهدیدات تشکیل شد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: در پایان جنگ یک تفکر غیر صحیح در جمهوری اسلامی به دنبال ادغام سپاه و ارتش بود و می خواست نیروی زمینی سپاه را با نیروی زمینی ارتش و نیروی هوایی سپاه را با نیروی هوایی ارتش و نیروی دریایی سپاه را با نیروی دریایی ارتش ادغام کند و 6ماه هم جلسه پشت جلسه ، یعنی بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی به دنبال ادغام نیروهای سه گانه سپاه و ارتش بودند این تفکر باعث می شد که فرمان امام(ره) از بین برود و قدرت بزرگ سازمان رزمی سپاه که در کنار ارتش دو بازوی قدرتمند دفاعی جمهوری اسلامی بودند می خواست با هم ادغام کند.

سرلشکر صفوی در ادامه افزودند: با رحلت حضرت امام(ره) همان هفته اول مقام معظم رهبری دستور دادند که این طرح متوقف بشود و ایشان به ستاد کل دستور دادند جلساتی تشکیل بشود و تفکیک مأموریت های نیروی زمینی سپاه، و نیروی زمینی ارتش و نیروی هوایی سپاه با مأموریت های نیروی هوایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و ارتش صورت بگیرد که این جلسات تشکیل شد و به تصویب رسید حتی نوع تجهیزات، حتی اینکه نیروی زمینی ارتش چندتا تیپ داشته باشد و در سپاه چندتا تیپ داشته باشد ،بحث شد. من خاطرم است که در ستاد کل بعضی ها مخالف بودند که سپاه نیروی زرهی داشته باشد حضرت آقا با دست خط شان نوشتند که سپاه به بالاترین و پیشرفته ترین تجهیزات از جمله تانک سنگین باید مجهز بشود و بعد هم حضرت آقا دستور دادند که تفکیک سرزمینی صورت بگیرد، هم اکنون بین نیروی زمینی سپاه با نیروی زمینی ارتش تفکیک سرزمینی برای دفاع سرزمینی شده است، بین نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش هم تفکیک حوزه های مأموریتی گردیده که خلیج فارس به عهده نیروی دریایی سپاه است و دریای عمان و دریایی خزر به عهده نیروی دریایی ارتش واگذار شده است .



وی گفت: این تفکیک ماموریت ها و وظایف نیروهای سه گانه سپاه وارتش هم از تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود که باعث تقویت روحیه هم سپاه و ارتش شدو هم توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران رادر مقابل خطرات و تهدیدات نظامی آینده افزایش داد.

سرلشکر صفوی در ادامه تأکید کرد: دشمنان بدانند پاسخ ایران به هرگونه تهدیدی پشیمان کننده و ویرانگر خواهد بود.



این فرمانده عالیرتبه نیروهای مسلح گفت: پس از گذشت چند دهه، امروز جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک کشور با ثبات و قدرتمند گردیده است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در اوج اقتدار و آمادگی های دفاعی خود قرار دارند و پاسخگوی هرگونه تهدید احتمالی می باشند . نیروهای مسلح ایران اطلاع کافی از تحرکات منطقه و آمادگی مقابله کامل را دارند، متناسب با هر تهدیدی آمادگی ها وسناریو های مقابله وپاسخگویی به آن پیش بینی شده است و از ابزارهای مختلفی برای پاسخگوئی استفاده می کنیم ،کما اینکه دشمنان ما از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند .

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پایان با هشدار به سران رژیم صهیونیستی تأکید کرد: جسارت و حماقت سران رژیم صهیونیستی در تهدید جمهوری اسلامی ایران ساکنان سرزمین های اشغالی را در یک قدمی گورستان قرار داده است .اگر روزی رژیم صهیونیستی علیه ما اقدامی کند گروه های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان به عنوان عمق دفاع راهبردی ما راحت تر به این رژیم پاسخ می دهند.

