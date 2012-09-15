سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس براساس وظایف خود برای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و برخورد با جرایم آن، کار رصد بازار ارز را انجام می دهد و مخلان و دلالان این بازار را نیز شناسایی می کند که عملیات شناسایی خوبی تاکنون انجام شده است.

وی ادامه داد: ماموران به صورت نامحسوس در بازار حضور دارند و اقدامات خوبی را تاکنون برای جلوگیری از سودجویی و التهاب آفرینی در بازار انجام داده اند.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، اقدامات پلیس به زودی در این باره اطلاع رسانی می شود.

مقیمی بار دیگر بر لزوم راه اندازی پلیس جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: شفاف سازی و مستند سازی جرایم اقتصادی، آسیب شناسی جرایم، تلاش برای برطرف کردن موانع امنیت فضای اقتصادی، پالایش اخبار و اطلاعات اقتصادی و انجام کارهای علمی، پژوهشی و آموزشی در اولویت برنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده برای این پلیس است.

