افراد سیگاری بیش از دیگران از اختلالات خواب رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققانی که نتایج تحقیقات خود را در مجله زیست شناسی اعتیاد منتشر کرده اند، دریافتند که از حدود 1100 نفر سیگاری که در این تحقیق شرکت کرده اند 17 درصد در طول شب کمتر از 6 ساخت می خوابند و کیفیت خواب 28 درصد آشفته است.

استفان کوهرس از دانشکده پزشکی شاریتی در برلین آلمان اظهار داشت: این میزان در مقایسه با نرخ هفت درصدی و 19 درصد افرادی قرار می گیرد که درمیان بیش از 1200 غیر سیگاری بودند که در این تحقیق شرکت کردند.

کوهرس در مقاله علمی که درباره این تحقیق منتشر کرده نوشته است: این تحقیق برای اولین بار شیوع اختلاف خواب درمیان افراد سیگاری و غیر سیگاری را نشان می دهد. گروه تحقیقاتی از میان افرادی بوده اند که هیچ سابقه ای از اختلالات روانشناختی در آن ها نبوده اند و حتی برای اطمینان حاصل کردن از این مسئله عوامل ریسکی بالقوه در این افراد نیز کنترل شده است.

نتایج این تحقیقات به تنهایی نمی تواند نشان دهد که سیگار کشیدن به طور مستقیم خواب را مختلف می کند، چرا که ممکن برخی از این افراد عادات دیگری داشته باشند که می تواند بر خواب آنها تأثیر بگذارد که در میان آنها می توان به بیدار ماندن در مقابل تلویزیون تا پاسی از شب و انجام اندکی فعالیتهای بدنی اشاره کرد که امکان دارد عامل یک خواب راحت برای این افراد باشد.

اما از سوی دیگر می توان گفت که این تحقیق نشان می دهد اثرات تحریک کننده نیکوتین می تواند عامل این اختلال در خواب باشد.

افرادی که کیفیت خواب آنها بسیار اندک است می توانند مشکلات دیگری چون چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی را هم تجربه کنند.

این تحقیق 1071 نفر سیگاری و 1243 نفر غیر سیگاری را که هیچ مشکلی در رابطه با سلامت مغزی نداشتند مورد بررسی قرار داد. تأکید بر عدم وجود مشکلات مغزی در این افراد بر این اساس بود که این شرایط ممکن است هم افراد را نسبت به مشکلات خواب آسیب پذیر کند و هم این که ممکن است شرایط لازم برای مصرف سیگار در آنها فراهم شود.

محققان در این تحقیقات از پرسشنامه ای استفاده کردند که کیفیت خواب افراد را بررسی می کرد، به طور کلی بیش از یک چهارم افراد سیگاری در طبقه افرادی جای گرفتند که دچار اختلال در خواب هستند به احتمال زیاد به بیخوابی مبتلا می شوند.