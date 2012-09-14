سه طرح فرهنگی در اهواز افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در این مراسم کتابخانه قرآنی کانون مساجد اهواز در منطقه گلستان را افتتاح کرد تا سرانه کتب دینی و قرآنی در شهرستان اهواز با استفاده از این کتابخانه افزایش یابد. اعتبار هزینه شده برای این طرح افزون بر هفت هزار میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان است.

وزیر ارشاد همچنین در برنامه ای دیگر، فرهنگ سرای ثامن الحجج(ع) در روستای ام الطمیر اهواز را افتتاح کرد تا این روستای محروم اهواز صاحب مکانی برای انجام امور فرهنگی و دینی باشد. فرهنگ سرای ثامن الحجج در روستای ام الطمیر خوزستان با زیر بنای 800 متر مربع در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار شده است.



همچنین امروز با حضور وزیر ارشاد فرهنگ سرای شهر جدید شیرین شهر اهواز که البته هنوز مسکونی نشده است و قرار است با بهره برداری از طرحهای مسکن مهر در آن، این شهر قابل سکونت شود نیز کلنگ زنی شد. فرهنگ سرای ثامن شیرین شهر نیز با زیربنای یک هزارو 150 متر مربع و مساحت سه هزار متر مربع قرار است از نوع سازه اسکلت فلزی دردو طبقه بنا شود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افتتاح دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در شلمچه و چندین پروژه فرهنگی هنری صبح امروز وارد اهواز شد.



وی همچنین سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز اهواز بود.