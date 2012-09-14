ادامه تظاهرات ضد آمریکایی/ از قدس تا نجف و واکنش بان کی مون

به گزارش خبرگزاری مهر، خشم ملتهای عربی و مسلمان در پی پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا همچنان ادامه دارد و مردم کشورهای مخلتف اسلامی برای چندمین روز متوالی با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی انزجار خود را از توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) ابراز می کنند.

بنا بر اعلام الجزیره، هزاران شهروند سودانی امروز پس از اقامه نماز جمعه به دعوت هیئت رسمی علمای مسلمین این کشور در خارطوم تظاهرات ضد آمریکایی برپا کردند.

این تظاهرات در مقابل سفارتخانه های آلمان و انگلیس برپا شد. معترضان با سر دادن شعار، اخراج سفرای انگلیس، آمریکا و آلمان از سودان را خواستار شدند.

در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان نیز مردم با برپایی تظاهراتی اعتراض خود را به توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) ابراز کردند. تظاهرات کنندگان اعلام کردند آزادی به معنای توهین به احساسات دینی دیگران نیست.

اعتراضات مردمی در تونس نیز برای چندمین روز متوالی ادامه دارد تا جایی که نیروهای امنیتی چندین نفر از معترضان را بازداشت کردند.

بنا بر اعلام الیوم السابع، از یمن نیز خبر می رسد تظاهرات مردمی در 500 متری سفارت آمریکا در صنعاء برای دومین روز متوالی ادامه دارد و نیروهای امنیتی سعی دارند با شلیک تیر هوایی و ماشین های آب پاش مردم را متفرق کنند.

خبرگزاری براثا نیز گزارش داد بسیاری از شهرهای عراق از جمله نجف، موصل، واسط و میسان امروز شاهد تظاهرات ضد آمریکایی بود. معترضان با سر دادن شعار، توهین به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) را محکوم کردند.

همچنین دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای ضمن محکوم کردن توهین به مقدسات اسلامی از سوی برخی اشخاص و گروه ها اعلام کرد: بهترین واکنش به این افراد و گروه ها همکاری میان پیروان ادیان مختلف آسمانی و پرهیز از خشونت است.

در همین حال العربیه نیز به نقل از "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر اعلام کرد: بدون احترام به ادیان آسمانی صلح جهانی محقق نخواهد شد.

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا و توهین به ادیان مختلف را محکوم کرد.

خبرگزاری سما (فلسطین) نیز گزارش داد: مناطق مختلف اراضی فلسطین همچون غزه و کرانه باختری و اراضی اشغالی 67 مثل قدس نیز امروز پس از اقامه نماز جمعه شاهد اعتراضات مردمی بود.

این اعتراضات در حالی صورت گرفت که نظامیان رژیم صهیونیستی به حال آماده باش درآمده بودند و درباره هر گونه تظاهراتی هشدار داده بودند.

معترضان با سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" انزجار خود را از پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا ابراز کردند.