شهرام کرمی درباره مهمانان ویژه نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: قرار است در این دوره از جشنواره خانم ایوت رئیس جهانی اسیتیج از آفریقای جنوبی برای اولینبار در ایران مهمان جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان باشد. این حضور با هدف تبادل نظر و آشنایی با تئاتر کودک و نوجوان ایران انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین آقای گوردن واین بهعنوان رئیس تئاتر کودک و نوجوان آلمان و تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت که در دوره هفدهم نیز مهمان جشنواره بود، برای عقد تفاهمنامه همکاری بین دو کشور در جشنواره حضور پیدا خواهد کرد.
دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به حضور شش گروه خارجی در این دوره از جشنواره درباره برنامههای دیگر جشنواره گفت: یکی از برنامههای مهم ما در این دوره برگزاری کارگاههای آموزشی است.
کرمی با اشاره به برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره در هفته گذشته یادآور شد: این جلسه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمام مقامات استان همدان برگزار شد و درباره کیفیت و چگونگی برگزاری جشنواره گفتگو شد و نتیجه این بود که جشنواره با تمام امکانات موجود در استان برگزار شود. وی افزود: در این جلسه قرار شد برنامهریزی برای دورههای آینده جشنواره به گونهای باشد که شهر همدان بهعنوان قطب تئاتر کودک و نوجوان فعالیت کند.
این مدیر و فعال تئاتر کودک و نوجوان معتقد است برگزاری جلسه سیاستگذاری جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات عالیرتبه استان همدان اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری بوده که باعث تقویت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهرماه در شهر همدان و پنج شهر استان برگزار میشود.
دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از حضور رئیس استیج جهانی و رئیس تئاتر کودک و نوجوان آلمان در این دوره از جشنواره خبر داد.
شهرام کرمی درباره مهمانان ویژه نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: قرار است در این دوره از جشنواره خانم ایوت رئیس جهانی اسیتیج از آفریقای جنوبی برای اولینبار در ایران مهمان جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان باشد. این حضور با هدف تبادل نظر و آشنایی با تئاتر کودک و نوجوان ایران انجام میشود.
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