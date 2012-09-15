شناسایی ژنهای سازنده شکل صورت انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف 5 ژنی که در شکل صورت سهیم هستند می توانند در پزشکی قانونی کاربرد داشته باشد.

تاکنون دانشمندان هیچ اطلاعاتی درباره ژنهای عامل شکل ظاهری انسان در دست نداشتند.

محققان برای انجام این تحقیق 10 هزار نفر را مورد بررسی قرار داده اند و نتایج آن را در مجله Plos One منتشر کرده اند.

مانفرد کیسر از مرکز پزشکی دانشگاه اراسموس در روتردام هلند به عنوان رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: نتایج اولیه آغاز درک ژنتیکی از شکل شناسی صورت انسان است.

وی افزود: شاید زمانی ترسیم چهره شبح مانند یک فرد به تنهایی از روی DNA باقی مانده از وی امکانپذیر باشد که این امر می تواند نتایج جالبی برای کاربردهای پزشکی قانونی داشته باشد.

محققان با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیسی (MRI) سر افراد را همراه تصاویری از صورت آنها اسکن کرده اند تا شاخصه های ظاهری آنها را مشخص کند پس از آن محققان اقدام به انجام تحقیقی در رابطه با ژنوم ها کردند که با هدف جستجوی متغیرهای ژنتیکی کوچکی صورت گرفته بود که اغلب در افرادی که نوع صورت خاص دارند مشاهده می شود.

کیسر و همکارانش 5 ژن که به شکلهای متفاوت صورت مرتبط هستند به نامهای PRDM16، PAX3، TP63، C5orf50وCOL17A1 شناسایی کردند.

این ارتباط به معنای احتمال تشخیص یک شکل خاص از صورت یک انسان و ارائه شکل کامل صورت آن در صورت وجود DNA کامل در آینده است.

در حال حاضر با نتایج کنونی می توان از DNA برای پیش بینی رنگ مو و رنگ چشم استفاده کرد.