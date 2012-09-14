  1. بین الملل
۲۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

افزایش تنش های ارضی پکن-توکیو/ ژاپن به کشتی های چینی پاسخ می دهد

افزایش تنش های ارضی پکن-توکیو/ ژاپن به کشتی های چینی پاسخ می دهد

یک رسانه ژاپنی از تصمیم کشورش برای پاسخگویی به تهدیدات ارضی چین در پی اعزام دو کشتی گشت زنی به آبهای جزایر مورد مناقشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا به نقل از خبرگزاری کیودو نوشت: در پی اعزام دو کشتی گشت زنی به آبهای جزایر مورد مناقشه از سوی چین، ژاپن تمام اقدامات احتمالی را برای پاسخ دادن به تهدیدات در جزایر دیائویو در نظر می گیرد.

"یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن امروز جمعه گفت: ژاپن تمام اقدامات احتمالی را برای اطمینان از امنیت جزایر مورد مناقشه با چین در پی اعزام کشتی های گشت زنی چینی به این جزایر و جزایر وابسته به آن در روز جمعه در نظر گرفته است.

در این گزارش آمده است که دولت ژاپن دفتر ویژه ای را در مرکز مدیریت بحران در دفتر نخست وزیر با هدف مقابله با تهدیدات چین در جزایر مورد مناقشه تاسیس کرده است.

وزارت خارجه چین هدف از اعزام این کشتی ها به جزایر مورد مناقشه را انجام ماموریت های شناسایی دریایی عنوان کرده و این اولین باری است که پکن درصدد انجام چنین ماموریتی در این مناطق است.

این اقدام در واکنش به تصویب طرح خرید جزایر مورد مناقشه از سوی دولت ژاپن صورت گرفت.    

به نوشته بی‌بی‌سی، چین به درخواست ژاپن برای مالکیت این جزایر اعتراض کرده و می گوید: این اقدام غیر قانونی است و می تواند به روابط دو کشور آسیب بزند. 
 
اسامو فوجیمورا رئیس کابینه ژاپن تاکید کرده است: این مهم است که از سوء تفاهمات و شرایط غیر قابل پیش بینی پرهیز کنیم. ما هم اکنون در حال بکارگیری کانالهای دیپلماتیک برای تماس نزدیک با چین هستیم، زیرا که آنها در این باره موضع شفاف خود را اعلام کرده اند.
 
تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسید.
 
از زمان بالا گرفتن تنش های ارضی، معترضین چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.

در همین حال مردم چین 29 مرداد ماه در اعتراض به ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه دست به تظاهرات زدند و راهی خیابانها شدند.

سی ان ان همچنین از به آتش کشیدن پرچم ژاپن توسط معترضین چینی خبر داد و اعلام کرد: معترضین خواستار تحریم کالاهای ژاپنی شدند.

فعالان ژاپنی نیز در همین روز پرچم این کشور را در جزایر مورد مناقشه با ژاپن به اهتزار در آوردند و باعث افزایش تنش ها در روابط توکیو-پکن شدند.

کد مطلب 1695766

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