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۲۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

اعلام انزجار مردم شیراز از ساخت فیلم اهانت به پیامبر اسلام(ص)

اعلام انزجار مردم شیراز از ساخت فیلم اهانت به پیامبر اسلام(ص)

شیراز – خبرگزاری مهر: مردم شیراز انزار خود را از ساخت فیلم اهانت به پیامبر اسلام(ص) اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ساخت فیلم موهن اهانت به پیامبر اسلام(ص) مردم شیراز پس از حضور در مراسم دشمن شکن نماز جمعه در راهپیمایی اعتراض به ساخت این فیلم شرکت کردند.

این راهپیمایی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، جامعه روحانیت، نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و شهرستانی و هزاران نفر از ملت شیراز همراه بود از محل مصلای نماز جمعه شیراز تا چهار راه پیروزی انجام شد.

مردم شیراز با در دست داشتن پرچم های ایران و تصاویری از امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی  شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند.

در پایان این راهپیمایی نیز قطعنامه ای در اعتراض با تهیه کنندگان و حامیان این فیلم موهن خوانده و مورد تایید مردم شیراز قرار گرفت.

کد مطلب 1695768

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