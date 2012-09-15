احمدجو نگارش «خالو ولد» را آغاز کرد

امرالله احمدجو با اشاره به فراغتی که بعد از ساخت چند سریال تلویزیونی برایش حاصل شده، از تمرکز روی دومین رمانش خبر داد و گفت: شروع به نوشتن رمانی به نام «خالو ولد» کرده‌ام که فضای آن به شدت فانتزی و اتفاقات آن تقریباً مربوط به دوره معاصر است.

وی در پاسخ به این سوال که «داستان این رمان در کجای ایران اتفاق می‌افتد؟» افزود: جای مشخصی نیست ولی علی‌العموم حوادث آن در روستایی رخ می‌دهد که به شهر هم متصل است و شخصیت‌های آن افراد تحصیلکرده‌ای هستند که در شهر درس خوانده‌اند. همانطور که گفتم داستان در دوره معاصر اتفاق می‌افتد.

این نویسنده و هنرمند پیشکسوت اضافه کرد: به این کار هم مطابق اغلب کارهای من یک راوی دارد که قصه خودش و دایی‌اش را تعریف می‌کند. ضمن روایت اصلی این رمان، قصه‌های فراوانی باز می‌شود و سبک روایی آن تقریباً با حکایت‌های کلیله و دمنه و مثنوی در بیان قصه‌های تو در تو، شبیه است.

احمدجو گفت: تا حالا یک سوم از این کار را نوشته‌ام و دو، سوم آن باقیمانده ولی با شور زیادی در حال نوشتن آن هستم و سعی می‌کنم کار دیگری انجام ندهم و فکر می‌کنم «خالو ولد» قبل از «استادنامه» آماده چاپ شود.

کارگردان «روزی روزگاری» همچنین درباره اثر اخیر خود «استادنامه» که داستان یک استاد شاعر با تعدادی دانشجو و یا شاگرد اوست، هم گفت: قصد بازنویسی نهایی این کتاب سه جلدی را داشتم ولی فعلاً روی کتاب «خالو ولد» تمرکز کرده‌ام.

این پژوهشگر ادبیات عامه و فولکلور پیش‌تر گفته بود که سه مجموعه تلویزیونی قبلی او یعنی «شاخه‌های بید»، «تفنگ سرپُر» و «روزی روزگاری» از طرح اولیه او درباره این رمان (استادنامه) استخراج شده‌اند.

وی همچنین از شروع کار بازنویسی یکی از کتاب‌هایش با عنوان «قصه‌های دهکده» خبر داد و افزود: این کتاب حاوی حدود 50 تا 60 قصه است که در حال حاضر حدود 4 قصه آن را بازنویسی کرده‌ام.

به گفته امرالله احمدجو داستان‌های مجموعه «قصه‌های دهکده» دارای شحصیت‌های ثابتی است و رویدادهای آن در فضایی روستایی و در عین حال دنیایی فانتزی که زمان و مکان مشخصی ندارد، اتفاق می‌افتند.