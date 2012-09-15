  1. فرهنگ و ادب
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۴

احمدجو نگارش «خالو ولد» را آغاز کرد

احمدجو نگارش «خالو ولد» را آغاز کرد

امرالله احمدجو، نویسنده و کارگردان مجموعه‌های تلویزیونی مانند «روزی روزگاری» و «تفنگ سرپر» نگارش دومین رمان بلند خود را با عنوان «خالو ولد» آغاز کرد.

امرالله احمدجو با اشاره به فراغتی که بعد از ساخت چند سریال تلویزیونی برایش حاصل شده، از تمرکز روی دومین رمانش خبر داد و گفت: شروع به نوشتن رمانی به نام «خالو ولد» کرده‌ام که فضای آن به شدت فانتزی و اتفاقات آن تقریباً مربوط به دوره معاصر است.

وی در پاسخ به این سوال که «داستان این رمان در کجای ایران اتفاق می‌افتد؟» افزود: جای مشخصی نیست ولی علی‌العموم حوادث آن در روستایی رخ می‌دهد که به شهر هم متصل است و شخصیت‌های آن افراد تحصیلکرده‌ای هستند که در شهر درس خوانده‌اند. همانطور که گفتم داستان در دوره معاصر اتفاق می‌افتد.

این نویسنده و هنرمند پیشکسوت اضافه کرد: به  این کار هم مطابق اغلب کارهای من یک راوی دارد که قصه خودش و دایی‌اش را تعریف می‌کند. ضمن روایت اصلی این رمان، قصه‌های فراوانی باز می‌شود و سبک روایی آن تقریباً با حکایت‌های کلیله و دمنه و مثنوی در بیان قصه‌های تو در تو، شبیه است.

احمدجو گفت: تا حالا یک سوم از این کار را نوشته‌ام و دو، سوم آن باقیمانده ولی با شور زیادی در حال نوشتن آن هستم و سعی می‌کنم کار دیگری انجام ندهم و فکر می‌کنم «خالو ولد» قبل از «استادنامه» آماده چاپ شود.

کارگردان «روزی روزگاری» همچنین درباره اثر اخیر خود «استادنامه» که داستان یک استاد شاعر با تعدادی دانشجو و یا شاگرد اوست، هم گفت: قصد بازنویسی نهایی این کتاب سه جلدی را داشتم ولی فعلاً روی کتاب «خالو ولد» تمرکز کرده‌ام.

این پژوهشگر ادبیات عامه و فولکلور پیش‌تر گفته بود که سه مجموعه تلویزیونی قبلی او یعنی «شاخه‌های بید»، «تفنگ سرپُر» و «روزی روزگاری» از طرح اولیه او درباره این رمان (استادنامه) استخراج شده‌اند.

وی همچنین از شروع کار بازنویسی یکی از کتاب‌هایش با عنوان «قصه‌های دهکده» خبر داد و افزود: این کتاب حاوی حدود 50 تا 60 قصه است که در حال حاضر حدود 4 قصه آن را بازنویسی کرده‌ام.

به گفته امرالله احمدجو داستان‌های مجموعه «قصه‌های دهکده» دارای شحصیت‌های ثابتی است و رویدادهای آن در فضایی روستایی و در عین حال دنیایی فانتزی که زمان و مکان مشخصی ندارد، اتفاق می‌افتند.

کد مطلب 1695781

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