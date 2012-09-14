مردم بافق حضوری گسترده در راهپیمایی ضد آمریکایی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان با سر دادن شعارهایی ضد صهیونیسم و آمریکا خشم و انزجار خود را از اقدام نفرت انگیز دشمنان اسلام به ساحت نورانی پیامبر(ص) اعلام کردند.

مردم متدین و حاضر در صحنه بافق با شرکت پر شور در این راهپیمایی آمادگی خود تا پای جان را برای دفاع از ارزشها و مقدسات دینی به نمایش گذاشتند.

چند تن از شرکت کنندگان در راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند: این عمل زشت و ننگین نشان داد که استکبارگران از ترس بیدارى جهان اسلام و گسترش این آئین الهى در جهان سخت به وحشت افتاده‌اند و به هر کار احمقانه ‌اى دست مى‌ زنند که قطعآ نتیجه معکوس خواهد داشت.

راهپیمایان بافقی با آتش زدن پرچم آمریکا و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اوج نفرت خود را از این دو دشمن بزرگ اسلام به نمایش گذاشتند.