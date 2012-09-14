نقاط مختلف استان بوشهر صحنه اعلام انزجار مردم از حرکت استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، در شهر بوشهر نمازگزاران پس از اقامه نماز به امامت حجت‌الاسلام دشتی با حضور گسترده خود در کنار مسئولان و روحانیون به تظاهرات در اعتراض به فیلم موهن آمریکایی پرداختند و با سر دادن شعارهایی این اقدام را محکوم کردند.

راهپیمایان بوشهری تجمع خود را با حرکت از محل نماز جمعه بوشهر آغاز کردند و این راهپیمایی تا میدان قدس ادامه یافت و مردم شعارهایی چون " مرگ بر آمریکا" ، "مرگ بر اسرائیل" ، "عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حضرت صاحب الزمان صاحب عزاست امروز" و " الله اکبر خامنه‌ای رهبر" انزجار خود را اعلام کردند.

نقاط مختلف استان بوشهر صحنه حضور مردمی بود

دیگر نقاط استان بوشهر نیز امروز صحنه اعلام انزجار مردم در محکومیت این اقدام توهین آمیز بود.

در دیر پس از پایان نماز جمعه، نمازگزاران مومن و ولایت مدار دیر با سردادن شعارهایی تا انتهای بانک ملی دست به راهپیمایی زدند و انزجار و نفرت خود را از آمریکا و اسرائیل اعلام و سازندگان فیلم توهین به پیامبراسلام(ص) را محکوم کردند.

مردم مومن و انقلابی آبپخش بعد از خطبه‌های نماز جمعه در اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی اهانت‌آمیز به ساحت پیامبر اسلام (ص) راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی که با حضور گسترده و کم‌نظیر مردم برگزار شد، مرد و زن و پیر و جوان شرکت کردند و شعارهایی بر ضد عوامل و حامیان این فیلم توهین‌آمیز سر دادند.

" مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "الله اکبر"، "عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حضرت صاحب ‌زمان (عج) صاحب عزاست امروز" و ... از جمله شعارهای مردم در این راهپیمایی بود.

در این آیین، قطعنامه راهپیمایی قرائت شد و راهپیمایان با ندای «الله اکبر» مفاد قطعنامه را مورد تأیید قرار دادند.

در خورموج نیز نمازگزاران پس از پایان نماز جمعه این شهر با فریادهای الله اکبر و لا اله الا الله، مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس و مرگ بر کشورهای حامی آمریکا ضمن محکوم کردن ساخت فیلم موهن به پیامبر گرامی اسلام(ص) خواستار توقف این فیلم و مجازات عاملین آن شدند.

در این راهپیمایی که سید علی هاشمی فرماندار شهرستان دشتی، حسینی سرشت امام جمعه موقت خورموج، روحانیون، طلاب، خانواده معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و دانشجویان، دانش آموزان، مدیران و معلمین ، اصناف و مردم همیشه در صحنه حضور داشتند پس از عبور از خیابان مصلا و ابوطالب با حضور در میدان شهید مهدوی بار دیگر نفرت و انزجار خود را از آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و انگلیس اعلام کردند.

مردم شهرهای کاکی و شنبه نیز در اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی، اسرائیلی درباره پیامبر اسلام(ص) با حضوردر یک راهپیمایی باشکوه ضمن محکوم کردن این جنایت خواستار مجازت سازندگان این فیلم شدند.

کنگان، جم، برازجان، گناوه، دیلم، سعدآباد، شبانکاره، عسلویه، خورموج، ، بردخون و دیگر شهرهای استان بوشهر نیز امروز پس از برگزاری نماز جمعه صحنه راهپیمائی مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان بوشهر بود.

صدور بیانیه‌ و پیام‌های مسئولان و گروه‌های مختلف استان بوشهر

گروه‌های مختلف مردمی و سازمان های استان بوشهر با صدور پیام ها و بیانیه‌های جداگانه این اقدام توهین‌امیز را محکوم کردند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در بیانیه‌ای آورده است: توهین سردمداران کفر جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) با عملگی هنرمندان ابتذال‌خواه آمریکا، نشان از دین ستیزی، اسلام‌زدایی و درماندگی سیاسی و گرفتاری در بن بست راهبردی در مقابله با ایران اسلامی و همچنین انحطاط هنری و سرسپردگی سیاسی و مزدوری گروهی به ظاهر اهل هنر است.

این پیام می‌افزاید: بر تمامی جامعه آگاه جهانی به ویژه متدینین به ادیان الهی و اسلامی و هنرمندان متعهد لازم است ضمن افشای ماهیت این جریان پلید، آن را محکوم کرده و با تدبیری جدی و هوشمندانه از وقوع این اقدامات ضدانسانی جلوگیری کنند.

بیانیه شورای هیئت های مذهبی بوشهر

شورای هیئت های مذهبی شهرستان بوشهر نیز با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن اهانت به ساحت قدسی پیامبر اکرم(ص) در فیلم ضد اسلامی، خواستار حضور همه مردم برای محکوم کردن این حرکت شد.

فریدون حسنوند استاندار بوشهر نیز در پیامی نوشته است: اقدام به ساخت فیلم توهین آمیز علیه پیامبر عشق و رحمت محمد مصطفی(ص) نشان از اسلام ستیزی غربی‌ها و ترس آنان از گسترش اسلام ناب محمدی است .

وی افزود: دشمنان دین و دیانت با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزار رسانه قصد دارند تا چهارده پاک اسلام را در جهان جریحه‌دار کنند اما غافل از اینکه چهره دین ستیز آنان برای همه دنیا روشن‌تر خواهد شد.

استاندار بوشهر تاکید کرد: با توجه به گسترش روز افزون اسلام در جهان، غربی‌ها در صدد هستند تا چهره‌ای غیر واقعی را از اسلام در جهان به نمایش بگذارند.

حسنوند گفت: اقدام موهن ساخت فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اکرم(ص) برای ایجاد اختلاف بین ادیان و جلوگیری از خیزش و بیداری در جهان و منطقه بوده است.

بیانیه سپاه امام صادق بوشهر

سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد. در این بیانیه امده است: باردیگر برگ دیگری از کتاب قطور خصومت های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل علیه اسلام عزیز و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) ورق خورد تا حقیقت تلخ مظلومیت این دین بزرگ آسمانی و پیام آور والا مقام آن، آشکار تر از همیشه دلهای مالامال از عشق به خاندان نبوت را بیازارد .

این بیانیه می‌افزاید: آری، سردمداران وحشی صفت غرب و صهیونیست های جنایت پیشه و متوحش که هیچ قرابتی با انسانیت و کرامت انسانی ندارند، در مقاطع مختلفی اندرون فاسد و متعفن خود را در خباثت علیه آیین نورانی اسلام آشکار ساخته اند و هر بار با خشم مقدس امت یکپارچه اسلام در سرتاسر جهان مواجه شده اند .

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: ما پاسداران و بسیجیان بصیر و ولایتمدار استان بوشهر اقدام بی شرمانه دست اندرکاران تهیه و تولید فیلم ضد اسلامی اخیر در امریکای جنایتکار را به شدت محکوم کرده، به صراحت اعلام می داریم این اقدامات سخیف و توهین آمیز، تنها بر شتاب نابودی جهان سلطه و پیروان کوردل آن خواهد افزود و هیچ خللی در اعتقاد مقدس قاطبه مسلمانان جهان به وجود مبارک رسول گرامی اسلام و پیام آسمانی او ایجاد نخواهد کرد.

بیانیه بسیج هنرمندان استان بوشهر

بسیج هنرمندان استان بوشهر با انتشار بیانیه‌ای فیلم آمریکایی اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر(ص) را محکوم کرد که در این بیانیه امده است: استکبار جهانی با سناریو و توطئه جدید در اقدامی موهن و ضدانسانی و تصمیم شیطانی به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) اهانت کردند؛ بدون شک این توطئه استکباربرای ایجاد شکاف و اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی و اجرا شده است. این گونه اقدامات مذبوحانه که در راستای پروژه اسلام‌هراسی هر از چند گاهی توسط استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین‌الملل صورت می‌پذیرد، نشانه‌ای گویا از روند رو به انحطاط و اضمحلال شیطان بزرگ است که در مقابل زبان منطق اسلام به استیصال رسیده‌اند و جسارت و توهین نسبت به آخرین پیامبر آسمانی حضرت محمد (ص ) را در پیش گرفته‌اند، غافل از این که تنها دستاورد آن، افزایش نفرت جهانی نسبت به عاملان این گونه جسارت‌های ابلهانه و به موازات آن افزایش، اتحاد و انسجام میان مسلمین خواهد بود.

این بیانیه می‌افزاید: پیامبر ختم‌المرسلین، مصحف عدالت و رحمت ، صلح و شفقت و روشن‌ترین راه هدایت ابناء بشر است که همواره در روح و جان مسلمین و سایر آزادگان جهان، جاودانه خواهد ماند و مطمئناً این رفتارهای شنیع و گستاخانه، نخواهد توانست مانعی در برابر موج گسترده بیداری اسلامی ایجاد کند یا در روند روزافزون اقبال مردم دنیا به اسلام کوچکترین وقفه‌ای به وجود آورد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر ضمن محکومیت این اقدام وقیحانه با اعلام تسلیت و تعزیت به محضر ولی‌عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف"، مقام معظم رهبری "مدظله العالی"، از ملت مسلمان و شجاع ایران اسلامی می‌خواهد تا با تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت، این واقعه جسارت‌آمیز را محکوم کرده و همچنین از مجامع بین المللی می خواهیم این اقدام و توهین قبیح به پیامبر مسلمین را محکوم کنند .