مهدي شيري هافبك تيم فوتبال استقلال تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: فولاد ازجمله تيمهاي بسيارخوب ليگ برتركشورمحسوب مي شود، اما اينبارقصد داريم تا با ارايه يك فوتبال منطقي وحساب شده دراهوازاين تيم را شكست داده ونخستين گام را براي رسيدن به قهرماني درسال جديد برداريم.

وي ادامه داد: براي پيروزي برفولاد بايد ازهمان زمين حريف كاردفاع را آغازكنيم و اجازه ندهيم تا آنها برتوپ وميدان تسلط پيدا كرده وبه سمت دروازه ما حمله كنند. با اين حال نبايد ازمردان تهاجمي اين تيم غافل شد ودفاع ما با آمادگي خوبي كه دراين مدت كسب كرده مي تواند سد محكمي براي حملات فولاد باشد.

شيري درخصوص ميزان آمادگي خود نيز اظهارداشت: من ازآمادگي لازم برخورداربوده وبا تمرينات منظمي كه درانتهاي سال قبل وابتداي سال جديد داشته ايم روزبه روزبه آمادگي مطلوب نزديك شده ام واگركادرفني صلاح بداند آمادگي اين را دارم تا بتوانم براي موفقيت استقلال تلاش نمايم.