فریاد خشم علیه اهانت کنندگان به پیامبر(ص) سراسر استان تهران را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش تظاهرکنندگان ورامینی پس از اقامه نماز جمعه از مسجد جامع این شهرستان به سوی میدان امام خمینی(ره) در مرکز شهر ورامین در پاسخ به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، در اعتراض به فیلمی در اهانت به اسلام و پیامبر (ص) تجمع کردند.

تظاهرکنندگان که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند، شعارهای "مرگ بر امریکا"؛ "مرگ بر اسرائیل"؛ " الله اکبر، خامنه ای رهبر" سر دادند و خشم و انزجار خود را نسبت به این اهانت استکبار جهانی نشان دادند.

راهپیمایان خشمگین همچنین فریاد می زدند "عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حضرت صاحب الزمان(عج) صاحب عزاست امروز".

سپس در پایان بیانیه ای در پنج بند قرائت شد که با تکبیرهای تظاهر کنندگان قرائت می شد و در آن از مسلمانان خواسته شد که با حفظ اتحاد و انسجام در مقابل توطئه های امریکا و اسرائیل بایستند.

مردم بخش های جواد آباد و قرچک ورامین و نیز منطقه خیر آباد نیز همراه با راهپیمایی های باشکوه نسبت به این سناریوی موهن آمریکایی- صهیونیستی ابراز تنفر کردند.

در دیگر شهرستان های استان تهران شامل پیشوا، پاکدشت، فیروزکوه، دماوند، اسلامشهر، ری، ملارد، قدس، شهریار، رباط کریم و بهارستان نیز تمام آحاد مردم صرف ‌نظر از پیر و جوان، زن و مرد در این راهپیمایی انزجار خود را از اعمال شیطانی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و اسرائیل به نمایش گذاشتند.

یکی از افراد شرکت‌کننده در این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: هدف دشمنان از این اعمال اهانت آمیز جلوگیری از پیشرفت روز افزون اسلام در جهان است،آنها تاب ندارند ببینند برخلاف تبلیغات وسیع ضد اسلامی در غرب،این اسلام و پرتو نور حق اس ت که جهان را درنوردیده است.

راهپیمایی کننده دیگری نیز اظهار داشت: تنها ما نیستیم که از این اعمال منزجریم،امروز خود مردم امریکا نیز به ستوه آمده اند،مسلمین باید تو دهنی به تمامی اهانت کنندگان بزنند تا دیگر جرات جسارت به مقدسات را نداشته باشند.

یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت: توهین به مقدسات در هیچ آیینی پسندیده نیست،به سخره گرفتن احساسات جمعیت عمده ای از مردم کره زمین پذیرفتنی نمی باشد.

وی ادامه داد: شکستن حرمت مقدسات یک آیین الهی در آیین های دیگر نیز قابل قبول نیست،توطئه های اسرائیل در پس پرده این اهانت ها هویدا است.

گفتنی است، این فیلم اهانت‌آمیز توسط تعدادی از قبطی‌های مقیم آمریکا اعم از "عصمت زقلمه" رئیس موسوم به دولت قبطی و "موریس صادق" وکیل حقوقی و با همکاری "تری جونز" کشیش آمریکایی که به سوزاندن قرآن کریم و اهانت به اسلام و مسلمانان معروف است، تهیه شده است.