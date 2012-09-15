حفر چاه عمیق در جعفرآباد قم برای رفع مشکل کم آبی

حسن ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای رفع مشکل کم آبی در جعفرآباد، یک حلقه چاه عمیق حفاری شد که در سال جاری به ظرفیت آبی مجتمع شهید علی محمدی که 24 روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد کمک کند.



وی ادامه داد: همچنین چاه‌هایی در بخش جعفرآباد حفر شد تا روستاهایی که خارج از این بخش هستند بتوانند از آب کافی بهره‌مند شوند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم ادامه داد: این اقدامات سبب شد در فصل تابستان که در برخی از روستا‌ها مشکل کم آبی وجود داشت شرایط بحرانی پشت سر گذاشته شود.



وی بیان کرد: آب رسانی به بخش سلفچگان و روستاهای پیرامونی و تکمیل مجتمع شهید علی محمدی و روستاهای گلستانه جزء پروژه‌های درازمدت در مناطق بحرانی بوده است.



ایزانلو گفت: با این اقدامات در آینده مشکل کمبود آب در این مناطق نخواهیم داشت.



بازسازی شبکه‌های داخلی توزیع آب



وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در مناطقی که با مشکل تامین آب مواجه بودیم با بازسازی شبکه‌های داخلی توزیع آب روستا‌ها از هدررفت آب که مایه حیاتی انسان است جلوگیری کنیم.



حفر چاه عمیق در کهک



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم گفت: در کهک یک چاه عمیق حفر شده است که هنوز تجهیز نشده است و چنانچه در چند روز آینده تجهیز آن کامل شود به بهبود شرایط کمبود آب در کهک کمک شایانی را می‌کند.



وی ادامه داد: با تکمیل خط انتقال آب به بخش کهک مشکل کم آبی در بخش کهک تا حد زیادی برطرف خواهد شد.



