بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در محکومیت توهین به ساحت مقدس پیامبر

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که در نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، آمده است، سراسر تاریخ بشریت شاهد اقدامات زبونانه و نفرت انگیز انسان های پلید هر عصری در برابر فرستادگان خدا و علمداران هدایت و فضیلت بوده است.



این بیانیه ادامه می دهد: پیامبر گرامی اسلام، آخرین سفیر الهی، برترین بنده خدا و الگوی انسان کامل، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) از آغاز رسالت پیوسته در معرض استهزاء و توهین و هتکی کوردلان بوده و است.

این بیانیه می افزاید: آنها که خود را به جای خدا نشاندند، به دشمنی با خدا پرداختند و در کنار دشمنی با خدا بندگی بندگان را نیز برنتافتند. نور خدا ظلمت را می درد و انسان ها را به هدایت و فضیلت فرا می خواند و شب پرستان به مقابله با نر خدا بر می خیزد و اراده می کنند نور خدا را خاموش کنند اما اراده خدا آن است که نور خویش را تمامیت بخشد و به رغم کافران نور خدا روشنی بخش جهان است.



در این بیانیه آمده است: در جهان امروز دو جرثومه فساد، صهیونیسم بین الملل و آمریکای جهانخوار نمایندگی کفر در جهان را بر عهده گرفته اند و همه موجودی و ظرفیت هایشان را به صحنه می آورند مگر بتوانند نور خدا را خاموش کنند از حادثه ساختگی 11 سپتامبر تا کنون حملات منظمی را در اشکال مختلف برای دشمنی با مسلمانان و دین مبین اسلام با محوریت اهانت به رسول خدا سامان داده اند و بر انزجار انسان های آزاده و مسلمانان جهان از خویش افزوده اند، آری دشمنان خدا از این اقدامات نفرت انگیز طرفی نمی بندند و با این اقدامات بی منطق و از سر استیصال راه به جایی نمی برند اما بر امت اسلامی سراسر جهان و بر آزادگان و آزاد اندیشان و همه انسان های واجد فطرت پاک الهی و انسانی است که علیه پلیدها مراتب خشم و انزجار خویش را به منصه ظهور رسانده و عدالت و انسانیت و احترام به مقدسات را فریاد کنند.



این بیانیه می افزاید: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز ضمن محکومیت اقدام موهن فیلمسازی و پخش فیلم علیه پیامبر گرامی اسلام، این اقدام شنیع و زبونانه را نشانه استیصال صهیونیسم و آمریکا در مقابله با نورانیت اسلام و نفوذ روز افزون آموزه های پیامبر گرامی اسلام می داند، اهانت به پیامبر اسلام در قالب های مختلف کتاب، کاریکاتور و یا فیلم آنهم با صحنه گردانی صهیونیسم یک پیام بلند و مشترک دارد و آن اینکه دنیا بداند، صهیونیسم و آمریکا و همدستان شرورشا از اسلام و مسلمین شکست خورده اند.



