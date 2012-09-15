مؤسسه الاقصی نسبت به حفاری های زیر مسجدالاقصی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مؤسسه وقف و میراث الاقصی با بیان اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل زیر پایه های مسجدالاقصی حفاری می کند، اظهار داشت که طی روزهای اخیر عمیق ترین و طولانی ترین حفاری ها را زیر پایه های مسجدالاقصی در بخش جنوب غربی و زیر مدرسه تنکزی نزدیک باب سلسله انجام می دهد.

این مؤسسه با بیان اینکه در این بخش از مسجدالاقصی آثار تاریخی متنوعی موجود است، این حفاری ها را خطری جدی برای مسجدالاقصی هم از نظر عمرانی و هم از نظر تاریخی و باستانی خواند.

مؤسسه الاقصی با تأکید بر اینکه رژیم اشغالگر اسرائیل حفاری های عظیمی را زیر پایه های مسجدالاقصی انجام می دهد که ادامه آن به زیر باب المغاربه می رسد، افزود: ادامه این حفاری ها به زیر دیوار غربی مسجدالاقصی خواهد رسید که خطرناک بوده و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد.