دیپلماسی کشورهای غربی برمبنای حمایت از صهیونیستها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی عصر جمعه در یادواره 43 شهید روستای سنگچال از توابع بخش امامزاده عبدالله آمل اظهار داشت: متاسفانه اکنون کشورهای غربی که دنباله رو و حامی سیاستهای آمریکا هستند، بی توجه به منافع داخلی و عمومی شهروندان هستند و به جای آن از لابی ها و سیاسیون اسرائیلی حمایت و دفاع می کنند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه با هیچ کشوری قصد دشمنی نداشته و ندارد و این کشورهای غربی هستند که دشمنی خود با ایران را به طورعلنی به همه دنیا اعلام می کنند، افزود: به سفرای اسپانیا، دانمارک و سوئد اعلام کردیم که اتهام های دشمنی و تجاوز گری که شما و سایر کشورهای غربی به ایران می زنید، به شما برمی گردد و همه کشورهای آزاده دنیا به خوبی و روشنی از دشمنی های خصمانه غرب به ایران مطلع است.

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها احترام گذاشته و تاکنون ادعای یک متر از خاک کشور دیگری را نداشته و نخواهد داشت.

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: اکنون در داخل خاک کشور کانادا، مردم این کشور جدایی کبک را خواستارند، دراسپانیا جدایی طلبان باسک ادعای جدایی دارند و در ایرلند که مردم این کشور خواهان پایان حضور اشغالگرانه انگلیس از خاک کشورشان هستند، آیا ایران دراین کشورها حضور دارد.

قشقاوی با تاکید دوباره براینکه ایران هیچ دشمنی با غرب ندارد، تصریح کرد: آیا ایران تاکنون شرکتی از کشورهای غربی را درایران تحریم کرده که آنها شاکی و ادعا دارند، اما تحریم های نابرابر کشورهای به اصطلاح ایدئولوژیک غربی به ایران را همه کشورها اطلاع دارند.

وی تصریح کرد: متاسفانه کشورهای غربی همواره با وجود اعمال و اعلام معاهده هایی که خود پایبند آن نیستند به کشورهای پایین دست خود دیکته می کنند و خود با بهره گیری از ابزار رسانه و تبلیغاتهای سوء در فکر انحراف افکار عمومی جامعه از سیاستهای خصمانه و دوگانه خود هستند.

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه خود کشورهای غربی که داعیه حقوق بشر را دارند اما به حقوق 400 هزار ایرانی در کشور کانادا پایبند نیستند، تصریح کرد: مقام های کانادایی اعلام می کنند که ویزای ایرانی ها باید از طریق ترکیه صادر شود که این نقض آشکارا حقوق بشر است.