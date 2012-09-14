فدراسیون‌ جانبازان و معلولان اهانت به پیامبر اسلام(ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام این فدراسیون آمده است:« حادثه دردناک و هتک حرمت و اهانت به حریم قدسی پیامبر عظیم الشانی که ساحت عظیم رستگاری برای تمامی مسلمین است، قلوب میلیون ها انسان مومن و آزاده را در جای جای جهان جریحه دار کرد.

اگرچه آمریکا، اسراییل و منادیان دروغین آزادی در ادامه دشمنی ها و کینه توزی ها ی خود نسبت به اسلام عزیز دست به هر اقدامی می زنند لیکن ریشه اقدام اخیر و تولید و انتشار فیلم توهین آمیز نسبت به رسول مکرم اسلام ، حضرت محمد مصطفی ( صلی الله علیه و آله و سلم ) را می توان در گسترش فزاینده و رو به رشد فرهنگ عظیم اسلام در جهان و جامعه امریکا واستقبال جوانان آن سرزمین از دین مبین اسلام و آموزه های انسانی پیامبر و منادی آن دانست، همان آموزه هایی که بر اساس آن، مسلمانان نه تنها باید به تمام پیامبران احترام گذاشته، بلکه باید به آنها ایمان بیاورند.

اقدامات چند سال اخیر غرب و در راس آن امریکا در اهانت به مقدسات مسلمین که در راستای اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دستور کار آن ها به خصوص شیاطین صهیونیست قرار گرفت، هیچ خللی در روند رو به رشد بیداری جهان اسلام ایجاد نکرده و نخواهد کرد ، چرا که:



یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ



می خواهند نور خدا را با دهان‏ هاى خود خاموش کنند، ولى خدا کامل‏ کننده‏ ى نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند.

جریحه دار کردن عواطف میلیون ها مسلمان آزاده در سراسر دنیا لکه ننگ دیگری ست در کارنامه عقاید ضد بشری کسانی که داعیه دار آزادی و رعایت حقوق بشر هستند ، چرا که این اقدام مذبوحانه نه تنها اهانت به دین مبین اسلام بلکه وهنی ست به ساحت مبارک تمامی ادیان ابراهیمی و فطرت پاک بشری که پیام مهربانی و اخلاق را از بطن آموزه های پیامبران دریافته اند.