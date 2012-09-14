کی روش در انتخاب بازیکنان اشتباه کرد/ پول های میلیاردی به بازیکنان نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، امید هرندی عصر جمعه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و داماش گیلان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت نتیجه گیری تیم ملی تاکید کرد: کسانیکه کی روش را استخدام کردند امروز نیز باید جوابگوی اینگونه نتیجه گیری ها باشند.

وی تصریح کرد: زمانیکه بازیکنانی ضعیف از تیم های رده پایین لیگ برای حضور در تیم ملی انتخاب می شوند نمی شود انتظار گرفتن نتیجه های بهتر از باخت و یا مساوی داشت.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با اشاره به اینکه تیم ملی زمان بسیار مناسبی برای آماده شدن در اختیار داشت یادآور شد: حضور بازیکنان در اردو و زمان مناسب برای تمرین کردن باید موفقیت تیم ملی را به همراه می آورد اما با توجه به چنین شرایط مطلوب نتیجه مناسب به دست نیامد.

هرندی تاکید کرد: بازیکنان با استعداد و جوان فراوانی در تیم های مختلف لیگ فوتبال ایران بازی می کنند که می توانند در تیم ملی عضویت داشته باشند اما باید دید که چه شرایطی ایجاد شده که این بازیکنان به تیم ملی راه داده نمی شوند.

پول های میلیاردی به بازیکنان نمی رسد

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عدم کسب نتیجه به وسیله بازیکنان میلیاردی ایران، گفت: باید دید که این پول ها به جیب چه کسانی می رود زیرا من اطلاع دارم که هیچ کدام از این رقم های میلیاردی به جیب بازیکنان وارد نمی شود.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان تاکید کرد: زمانی مسئولین به دنبال این بحث افتادند که راه این پول ها را پیدا کنند و اشخاصی را که این رقم ها را دریافت می کنند شناسایی شوند اما برای چندمین بار این حرکت در میان راه نیمه کاره رها شد.

هرندی در خصوص وضعیت مالی تیم داماش گیلان نیز تصریح کرد: وضعیت خوب است اما من کاری به مباحث مالی تیم ندارم من فوتبالیست هستم و داشتن بدن آماده و تمرینات به موقع به عنوان یک اولویت برای من مشخص است.

وی در خصوص بازی مقابل فجر شهید سپاسی شیراز نیز یادآور شد: از این تیم شناخت کامل داریم و امیداورم نتیجه مطلوب به دست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان ادامه داد: از تیم فجر شهید سپاسی شیراز بیش از دو نفر باید در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند زیرا این تیم جوان و بسیار با انگیزه است.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر شنبه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و داماش گیلان در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب به مصاف هم خواهند رفت.