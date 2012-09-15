آماده سازی و تجهیز 500 کلاس درس در فارس

احمد دست نیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مدارس استان فارس گفت: در حال حاضر 500 کلاس درس در سراسر استان برای بازگشایی مدارس آماده و تجهیز شده اند.

وی افزود: علاوه براین 100 باب کلاس پیش ساخته برای اجرای نظام 6-3-3 در سطح استان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس ادامه داد: همچنین با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس 350 کلاس درس در سراسر استان ساخته می شود که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این کلاسهای درس از 40 تا 90درصد است.

وی با بیان اینکه این مدارس تا اوایل آبان ماه آماده بهره برداری می شوند، بیان کرد: این کلاسهای درس نیز برای اجرای نظام آموزشی 6-3-3 تجهیز و به بهره برداری می رسند.

دست نیان ادامه داد: علاوه براین شش پروژه مدرسه شبانه روزی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان فارس نیز در دستور کار است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس همچنین از ساخت 60 سالن چندمنظوره و نمازخانه در مدارس استان خبر داد و گفت: همچنین چهار الی پنج باب سالن اجتماعات در مدارس استان نیز آماده شده است.

استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون وضعیت گرمایشی مدارس استان گفت: در حال حاضر آن مناطقی که به گاز مجهز هستند با بخاری گازی گرم می شوند و از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده می شود.

دست نیان اظهار داشت: البته آن دسته از مناطقی که از نعمت گاز محروم هستند به وسیله بخاری نفتی گرم می شوند و در حال حاضر در مدارس استان علاءالدین و... وجود ندارد.