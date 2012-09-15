گنبدکاووس قلب تپنده سوارکاری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کار بازسازی قدیمی ترین مجموعه اسبدوانی کشور در گلستان پس از 40 سال از چندی پیش شروع شد و طبق برنامه باید تا آغاز رقابتهای پاییزه اسبدوانی به پایان رسد.

هر فصل مسابقات اسبدوانی در مجموعه سوارکاری گلستان واقع در گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می شود.

در حال حاضر به دلیل در دست تعمیر بودن پیست سوارکاری گنبدکاووس، چابکسواران گلستان در مسابقات اسبدوانی نوروزآباد تهران رقابت می کنند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس گفت: اکنون چابکسواران استان در رقابتهای کشوری سوارکاری نوروزآباد تهران حضور دارند و 90 درصد اسبها و سوارکاران استان در این مسابقات شرکت کرده اند.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از مسابقات نوروزآباد تهران، کورس پاییزه اسبدوانی آق قلا آغاز می شود و بعد از آن در صورت آماده شدن پیست گنبدکاووس، این مسابقات در این منطقه شروع خواهد شد.

وی اظهار داشت: مسابقات کورس تابستانه تهران تا 14 مهرماه ادامه دارد و بعد از آن کورس پاییزه در آق قلا آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: کار بازسازی پیست سوارکاری گنبدکاووس ادامه دارد و نیاز است روند بازسازی آن سرعت بیشتری بخود گیرد.

ایگدری بیان داشت: تمام تلاش شرکت توسعه و بهسازی مجموعه های ورزشی و پیمانکار بر این است تا کار بازسازی قدیمی ترین پیست سوارکاری کشور در گلستان زودتر به پایان رسد.

مدیرمجموعه های سوارکاری گلستان گفت: انشاء الله با رفع مشکلات و اتمام طرح بازسازی، شاهد آغاز مسابقات در استان خواهیم بود.

وی به جلسه هفته گذشته با پیمانکار و شرکت توسعه تجهیز اماکن ورزشی در گنبدکاووس اشاره و اضافه کرد: پیمانکار وعده داد که کار بازسازی را تا پایان مهرماه به پایان رساند.

حکیم ایگدری افزود: اگر بازسازی پیست اسبدوانی گنبدکاووس تا آبانماه نیز تمام شود، می توانیم به مسابقات کورس پاییزه برسیم.

وی بر لزوم تسریع در روند بازسازی پیست مجموعه اسبدوانی گنبدکاووس تاکید کرد و گفت: شهرستان گنبدکاووس قلب تپنده اسبدوانی کشور است و مشتاقان بسیار زیادی دارد.

وی گفت: علاقمندان به ورزش سوارکاری گلستان منتظرند تا هر چه زودتر کار بازسازی پیست گنبدکاووس به پایان رسد و دوباره مسابقات در این مجموعه ورزشی از سر گرفته شود.

وی افزود: از طرف مردم از مسئولان شرکت توسعه و پیمانکار خواهش می کنم تا بهسازی پیست را سرعت دهند تا به مسابقات پاییزه برسیم.

به گزارش مهر، مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در سال 1350 به دلیل عشق و علاقه فراوان مردم منطقه به اسب و اسبدوانی تاسیس شد و در آن زمان به عنوان بهترین مجموعه سوارکاری خاورمیانه به شمار می رفت.

تبدیل پیست خاکی فعلی به چمنی و یا ماسه ای با رعایت اصول زیرسازی، روشنایی و برق کشی مجموعه و ایجاد چند دکل پروژکتور در پیست به منظور برگزاری مسابقه در زیر نور در فصل گرم، حذف استطبل های فرسوده و قدیمی فعلی و احداث استطبل های سوله ای به همراه اتاق برای مربیان و چابکسواران از جمله نیازهاست.

حصارکشی دور محوطه به طول هفت هزار متر با آجر و سیمان به ارتفاع دو متر، حفر چاه عمیق به تعداد دو حلقه به روش روتاری به عمق 200 متر، مرمت و گسترش ساختمان تاسیسات قدیمی، احداث سرویس های بهداشتی موردنیاز، مرمت سیستم آبرسانی، احیا و ایجاد فضای سبز محوطه، خرید دپار و ماشین آلات ازدیگر نیازمندیهای پیست است.