خرید و فروش حدود 11 میلیون سهم در بورس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته منتهی به بیست و سوم شهریور ماه سالجاری، ارزش معاملات داد و ستد شده در بورس منطقه سمنان بیش از 36 میلیارد و 205 میلیون ریال اعلام شده است.

از تعداد کل 10 میلیون و 920 هزار و 11 سهم داد و ستد شده در هفته جاری، شش میلیون و 198 هزار و 641 سهم به ارزش بیش از 17 میلیارد و 394 میلیون ریال به خرید اختصاص یافت.

در بورس منطقه ای سمنان، چهار میلیون و 721 هزار و 370 سهم به ارزش بیش از 18 میلیارد و 810 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است.

به گزارش مهر، در پایان معاملات انجام شده در هفته جاری و منتهی به بیست و سوم شهریور سال 91 در بورس سمنان، 48 درصد از ارزش معاملات به خرید و 52 درصد به فروش اختصاص داشت.