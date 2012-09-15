خروش مردم قم در محکومیت توهین کنندگان به ساحت پیامبر اعظم‌(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اهانت نفرت انگیز دشمنان اسلام به ساحت نورانی پیامبر اعظم(ص)، حضرت ختمی مرتب محمد مصطفی(ص)، نمازگزاران جمعه قم همصدا با سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی باشکوه اقدام وقیحانه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در ساخت فیلمی موهن و بی‌حرمتی به رسول الله(ص) را به شدت محکوم کردند.



راهپیمایی گسترده مردم قم در صفوفی به هم فشرده وبا سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، از حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز و بعد از طی مسیر خیابان ارم در میدان شهدا به تمام رسید.



نمازگزاران با دست داشتن، نوشته‌هایی در خصوص محکوم کردن اقدام وقیحانه دست نشانده‌های اسرائیل و صهیونیست در آمریکا که دست به ساخت فیلمی شرم آور و موهن، علیه رسول اکرم(ص) زدند با تسلیت این اقدام زشت به محضرت حضرت بقیه الله(عج) راهپیمایی خود را با قرآئت زیارت حضرت رسول اکرم(ص) آغاز کردند.



تظاهرات هزاران نفری مردم قم در حالی ادامه داشت که بسیاری از شرکت کنندگان در این راهپیمایی با چشمانی اشک بار و مشتانی گره کرده و با سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی این اقدام بی‌شرمانه دشمنان اسلام را محکوم می‌کردند.



در صف اول راهپیمایی نیز آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس حوزه‌های علیمه سراسر کشور، آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین جمعی ازاعضای جامعه مدرسین و اساتید و طلاب حوزه علیمه قم حضور داشتند.



راهپیمایان با تجمع در میدان شهداء با قرائت بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام وقیحانه دشمنان اسلام تاکید کردند که دستان پلید و آلوده صهیونیسم به سرکردگی آمریکا، این بار از آستین مزدوری آمریکایی صهیونیستی بیرون آمده و با ساخت و پخش فیلمی سراسر توهین آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) خباثت خویش رابه ‌‌نهایت رسانده‌اند.



معترضان قمی در بخش دیگری از بیانیه خود عنوان کرند که، اینک ما مسلمانان ایران همگام و همصدا با سایر مسلمانان در بلاد اسلامی و تمام آزادگان جهان، بپا خواسته و در تظاهرات سراسری خود، ضمن محکومیت شدید این اقدام وقیحانه و زشت نظام سلطه، نفرت و انزجار خود را از این گونه اهانت‌های گستاخانه فریاد زده و این ضایعه تاسف‌بار را محضر مبارک حضرت ولی عصر(عج) و امت بزرگ اسلامی تسلیت و تعزیت می‌گوییم.



نمازگزارن جمعه قم، در بخش پایانی بیانیه خود ضمن محکومیت شدید این گونه اقدامات خصمانه و غیر منطقی از دولت آمریکا خواستند تا از تمام مسلمانان جهان عذرخواهی رسمی داشته و عاملان اصلی آن را مجازات کرده و از سازمان‌های بین المللی وحقوق بشر، به ویژه سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و سران جنبش عدم تعهد هم خواستند تا موضعی واحد و با اتخاذ تصمیمات جدی و اقدامات کاربردی و اجرایی، این اقدام شنیع را محکوم کنند.