آمریکا برای التیام قلوب مسلمانان سازندگان فیلم موهن را مجازات کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با محکوم کردن اقدام وقیحانه آمریکاییها و صهیونیستها در توهین به ساحت قدسی پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: این فیلم با کمک مادی و معنوی اسرائیل و صهیونیست ساخته شده و تا اندازهای بیشرمانه است که خشم مسلمانان در سراسر دنیا را بر افروخته است.
وی با بیان اینکه هر کجای دنیا حرکتی ضد اسلامی صورت میگیرد دست صهیونیست در کار است، افزود: این فیلم با پول صهیونیستها ساخته شده و آنها در همه جا به دنبال سرکوب کردن مسلمانان هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه سازندگان و حامیان این فیلم موهن بدانند که مسلمانان در سراسر دنیا نسبت به این اقدام وقیحانه آنها سکوت نخواهند کرد، افزود: از ساعات ابتدایی انتشار این فیلم تا کنون شاهد اعتراضات مسلمانان در کشورهای مصر، لیبی، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی هستیم.
آمریکاییها نباید فریب صهیونیستها را بخورند
وی اظهار داشت: آمریکاییها نباید بیش از این فریب صهیونیستها را بخورند و اگر امریکا عاقل بود در این اقدام بیشرمانه از مسلمانان دفاع میکرد.
آیت الله امینی تصریح کرد: آمریکاییها برای اینکه قلوب جریحه دار شده میلیونها مسلمان را التیام ببخشند باید همه سازندگان این فیلم موهن را به مجازات عمل زشت خود برسانند.
وی اضافه کرد: دشمنان تصویر غیر واقعی و ناشایست از پیامبر اکرم(ص) را نشان میدهند اما در بازتابها میبینیم که در همان کشورها، مسیحیان و افرادی از ادیان دیگر به دین اسلام مشرف میشوند و اسلام میآورند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بود میلاد پر برکت کریمه اهل بیت(ع) حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: حرکت آن حضرت از مدینه به سمت خراسان برای دیدار برادرش حرکتی غیر طبیعی بود.
وی گفت: ایشان به دلیل علاقه زیادی که به برادرشان امام رضا(ع) داشتند راهی خراسان شدند و در طول مسیر در ساوه بیمار شده و در نهایت به قم آمدند و در همین جا رحلت کردند.
آیت الله امینی ابراز داشت: خداوند نظر خاصی به شهر قم داشته است که حضرت معصومه(س) در این شهر دفن شدهاند که قدر این نعمت بزرگ را باید دانست.
بهشت پاداش زائران حضرت معصومه (س)
وی با بیان اینکه امام رضا(ع) فرمودند کسی که قبر حضرت معصومه(س) را در قم عارفانه زیارت کند پاداش وی بهشت است، افزود: حق ائمه اطهار(ع) آن است که مردم آنها را امام و واجب الطاعه بدانند و از رفتار و گفتار آنها اطلاعت و پیروی کنند.
امام جمعه قم با بیان اینکه اهل قم و کسانی که برای زیارت به این شهر میآیند باید برای سایرین حجت باشند افزود: اگر قم احترام دارد و حرم اهل بیت(ع) است، باید آثار تشییع در رفتار و گفتار اهل قم متجلی باشد.
وی اضافه کرد: زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه(س) باید بدانند در چه مکانی قدم میگذارند و در شهرهایی همانند قم و مشهد که از شهرهای مذهبی کشور به شمار میآیند مردم نباید بینماز، بد اخلاق، اهل ظلم و بیحجاب و بد حجاب باشند.
سخنان رهبری برای کشورهای عدم تعهد سرنوشت ساز است
آیت الله امینی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری موفقیت آمیز و آبرومندانه اجلاس سران کشورهای عدم تعهد اشاره کرد و افزود: برگزاری آبرومندانه و با ارزش این اجلاس در شرایطی که آمریکا و هم پیمانانش سایر کشورها را تحت فشار قرار داده بود تا در این نشست حضور نیابند بسیار مهم بود.
وی ادامه داد: برگزاری این اجلاس پیامی به همه جهان داشت و آن این بود که ایران اسلامی منزوی نبوده و دارای امنیت است و به گونهای که دشمنان انتظار دارند نیست و دارای استقلال در تصمیم گیریهای است.
عضو جامعه مدرسین حوزه، سخنان رهبر معظم انقلاب در این اجلاس را مهم ارزیابی کرد و افزود: سخنان مقام معظم رهبری برای کشورهای عدم تعهد سرنوشت ساز بود و بیانیه مهمی هم در این اجلاس به تصویب رسید.
آیت الله امینی در پایان اضافه کرد: تنها تدوین این بیانیه کافی نیست و نباید به آن بسنده کرد بلکه همه بندهای آن باید با جدیت از سوی مسئولان کشور که ریاست اجلاس را بر عهده دارند پیگیری شود تا شاهد تحقق آرمانهای بلند رهبر معظم انقلاب باشیم.
آیت الله امینی:
آمریکا برای التیام قلوب مسلمانان سازندگان فیلم موهن را مجازات کند
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم گفت: آمریکاییها برای اینکه قلوب جریحه دار شده میلیونها مسلمان را التیام ببخشند باید همه سازندگان این فیلم موهن را به مجازات عمل زشت خود برسانند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با محکوم کردن اقدام وقیحانه آمریکاییها و صهیونیستها در توهین به ساحت قدسی پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: این فیلم با کمک مادی و معنوی اسرائیل و صهیونیست ساخته شده و تا اندازهای بیشرمانه است که خشم مسلمانان در سراسر دنیا را بر افروخته است.
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