تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم شوال سال 1433 هجری قمری و پانزدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* مقاومت سپاسی شیراز - داماش گیلان، ساعت 18:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* صبای قم - گهر زاگرس دورود، ساعت 18:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* راه‌آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی تهران

- روز دوم از چهارمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ازبکستان - ماکائو

* قطر - فیلیپین

گروه B:

* هند - قطر

* ژاپن - چین تایپه

- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* بایرن مونیخ - ماینتس

* دورتموند - لورکوزن

* مونشن گلادباخ - نورنبرگ

* هانوفر - وردربرمن

* اشتوتگارت - فورتونادوسلدورف

* فورث - شالکه

- هفته سوم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* پالرمو - کالیاری

* آث میلان - آتلانتا

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با انجام دیدارهایی طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* مالاگا - لوانته

* والنسیا - سلتاویگو

* ختافه - بارسلونا

* سویا - رئال مادرید



- هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* نوریچ سیتی - وستهام

* آرسنال - ساوتهمپتون

* آستون ویلا - سوانزی

* فولام - وستبروموویچ

* منچستریونایتد - ویگان

* کوئیزپارک رنجرز - چلسی

* استوک سیتی - منچسترسیتی

* ساندرلند - لیورپول