تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم شوال سال 1433 هجری قمری و پانزدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.
- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* مقاومت سپاسی شیراز - داماش گیلان، ساعت 18:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* صبای قم - گهر زاگرس دورود، ساعت 18:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* راهآهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی تهران
- روز دوم از چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی کاپ آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* ازبکستان - ماکائو
* قطر - فیلیپین
گروه B:
* هند - قطر
* ژاپن - چین تایپه
- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* بایرن مونیخ - ماینتس
* دورتموند - لورکوزن
* مونشن گلادباخ - نورنبرگ
* هانوفر - وردربرمن
* اشتوتگارت - فورتونادوسلدورف
* فورث - شالکه
- هفته سوم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* پالرمو - کالیاری
* آث میلان - آتلانتا
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با انجام دیدارهایی طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* مالاگا - لوانته
* والنسیا - سلتاویگو
* ختافه - بارسلونا
* سویا - رئال مادرید
- هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* نوریچ سیتی - وستهام
* آرسنال - ساوتهمپتون
* آستون ویلا - سوانزی
* فولام - وستبروموویچ
* منچستریونایتد - ویگان
* کوئیزپارک رنجرز - چلسی
* استوک سیتی - منچسترسیتی
* ساندرلند - لیورپول
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