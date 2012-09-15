به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد امینی قهرمان چند دوره مسابقات دوچرخه سواری کشوری شامگاه روز جمعه در خیابان یازدهم رستاخیز کرج مورد حمله افراد شرور و ناشناس قرار گرفت و پس از انتقال به یکی از بیمارستان‌های کرج دار فانی را وداع گفت.

مجیدزاده مدیر باشگاه تک اسپورت در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: مهرداد امینی از ورزشکاران با اخلاق استان البرز بود. او شب گذشته در هنگام بازگشت به خانه با چهار نفر درگیری پیدا می کند که متاسفانه افراد شرور با 4 ضربه چاقو این قهرمان کشور را از پا در می آورند.

وی ادامه داد: مهرداد امینی متولد 1369 بوده و در این چند سال که در رشته دوچرخه سواری مشغول فعالیت بوده چند قهرمانی را در کشور به دست آورده بود.

مدیر باشگاه تک اسپورت تاکید کرد: با تلاش نیروی انتظامی و با پیگیری هایی که شد 4 نفر از متهمان به قتل دستگیر شدند.

مجیدزاده در پایان تصریح کرد: این برای چندمین بار است که برای قهرمانان استان البرز این اتفاقات ناگوار رخ می دهد و از همه ورزشکاران تقاضا دارم در بدترین شرایط هم با افراد شرور درگیر نشوند.

پیکر مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری کشور صبح امروز شنبه تشییع و در آرامستان بی بی سکینه به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال 1390 روح الله داداشی قهرمان چندین دوره مسابقات قویترین مردان ایران و یک دوره مسابقات قهرمانی جهان نیز به دست یک جوان با ضربات چاقو به قتل رسید.