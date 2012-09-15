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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۷

توسط افراد شرور در کرج؛

قهرمان دوچرخه‌سواری ایران به قتل رسید/ دستگیری قاتلان

قهرمان دوچرخه‌سواری ایران به قتل رسید/ دستگیری قاتلان

کرج - خبرگزاری مهر: مهرداد امینی قهرمان چند دوره مسابقات دو چرخه‌سواری کشور شامگاه جمعه توسط افراد شرور به قتل رسید. این دوچرخه سوار دومین قهرمان ملی ایران در دو سال اخیر است که در کرج توسط افراد شرور به قتل رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد امینی قهرمان چند دوره مسابقات دوچرخه سواری کشوری شامگاه روز جمعه در خیابان یازدهم رستاخیز کرج مورد حمله افراد شرور و ناشناس قرار گرفت و پس از انتقال به یکی از بیمارستان‌های کرج دار فانی را وداع گفت.

مجیدزاده مدیر باشگاه تک اسپورت در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: مهرداد امینی از ورزشکاران با اخلاق استان البرز بود. او شب گذشته در هنگام بازگشت به خانه با چهار نفر درگیری پیدا می کند که متاسفانه افراد شرور با 4 ضربه چاقو این قهرمان کشور را از پا در می آورند.

وی ادامه داد: مهرداد امینی متولد 1369 بوده و در این چند سال که در رشته دوچرخه سواری مشغول فعالیت بوده چند قهرمانی را در کشور به دست آورده بود.

مدیر باشگاه تک اسپورت تاکید کرد: با تلاش نیروی انتظامی و با پیگیری هایی که شد 4 نفر از متهمان به قتل دستگیر شدند.

مجیدزاده در پایان تصریح کرد: این برای چندمین بار است که برای قهرمانان استان البرز این اتفاقات ناگوار رخ می دهد و از همه ورزشکاران تقاضا دارم در بدترین شرایط هم با افراد شرور درگیر نشوند.

پیکر مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری کشور صبح امروز شنبه تشییع و در آرامستان بی بی سکینه به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال 1390 روح الله داداشی قهرمان چندین دوره مسابقات قویترین مردان ایران و یک دوره مسابقات قهرمانی جهان نیز به دست یک جوان با ضربات چاقو به قتل رسید.

کد مطلب 1695958

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