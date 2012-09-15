به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از مسابقه صبای قم مقابل گهر زاگرس که در محل باشگاه صبای قم برگزار شد، در خصوص این دیدار گفت: فریب رتبه گهر در جدول را نمی‌خوریم و می‌دانیم بازی دشواری برابر گهر در پیش رو داریم.



وی با بیان اینکه برای پیروزی و سه امتیاز مسابقه و نزدیک شدن به صدر جدول به میدان می‌رویم، گفت: گرفتن این سه امتیاز برای ما بسیار حائز اهمیت است بخصوص اینکه از سه بازی اخیرمان دو امتیاز کسب کرده‌ایم.



مصدومان تیم



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص وضعیت محسن خلیلی در این تیم گفت: خوشبختانه وضعیت خلیلی بهتر شده و مصدومیت وی مرتفع شده است و وی برای بازی مقابل گهر زاگرس در فهرست هجده نفره تیم قرار دارد.



وی همچنین به مصدومین تیمش اشاره کرد و گفت: برای دیدار با گهر، محسن بیات، اکبر صادقی، محمد امین آرام طبع، مرتضی کاشی، مجید حیدری و مجتبی مبینی‌پور مصدوم هستند و همگی در مسابقه غایب خواهند بود.



در مورد مشکلات مالی نگرانی نداریم



گل محمدی در مورد مشکلات اخیر مالی باشگاه صبا تصریح کرد: با قول مساعد باشگاه، اطمینان دارم که مشکلات حل خواهد شد.



وی ادامه داد: قول داده‌اند که سه ماه حقوق و بیست درصد از مبالغ قرارداد بازیکنان تا پیش از مسابقه پرداخت شود و بابت این موضوع نگرانی نداریم.



باید از تیم ملی حمایت کنیم



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص عملکرد تیم ملی و موج انتقادات علیه این تیم گفت: بخش زیادی از انتقادات به عملکرد تیم ملی منطقی است اما باید بپذیریم که در برهه زمانی مناسبی برای تحت فشار قرار دادن تیم ملی قرار نداریم.



وی در پایان گفت: باید امیدوار باشیم و از این تیم حمایت کنیم زیرا تیم ملی فوتبال هنوز هم شانس زیادی برای حضور در جام جهانی دارد.



دیدار تیم های فوتبال گهر زاگرس دورود و صبای قم از هفته هشتم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس از ساعت 18:35 دقیقه عصر امروز شنبه بیست و پنجم شهریورماه در قم برگزار می‌شود.



