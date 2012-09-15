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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۶

سردار محمدی عنوان کرد:

بازدید 31 هزار دانش آموز گیلانی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

بازدید 31 هزار دانش آموز گیلانی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قدس گیلان از اعزام 31 هزار و 455 دانش آموز سراسر استان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس طی سال جاری خبر داد.

سردار هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 15 هزار و 45 نفر دختر و 16 هزار و 410 نفر دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان و سوم کارودانش به همراه راویان جنگ و روحانیون از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید می کنند.

وی همچنین اعزام نخستین گروه ازاین کاروانها ویژه دانش آموزان دختر را 12 مهرماه سال جاری اعلام کرد و اظهارداشت: طرح راهیان نور گامی مهم در معرفی آرمانها، یادمانها و خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: راهیان نور سرزمین مجاهدت، شهادت و مدرسه ‌ایست که کسانی که در آن گام بر می ‌دارند درس هدایت، بصیرت، شجاعت و ولایتمداری می ‌آموزند.

وی افزود: آشنایی جوانان با ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان دفاع مقدس از آثار و برکات معنوی این اردوهاست که با هیچ برنامه فرهنگی دیگری نمی ‌توان بدان دست یافت.

محمدی یادآورشد: کاروانهای راهیان نور فرصتی مغتنم برای ارتقای تربیت دینی، معرفتی و امیدبخشی در میان جوانان است.

کد مطلب 1695960

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