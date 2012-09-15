به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورمند مربی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از مسابقه صبای قم مقابل گهر زاگرس که در محل باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: در بازیهای لیگ برتر تا کنون از نظر فنی نسبت به حریفان چیزی کم نداشتهایم و تنها با بدشانسی و بعضا بیمهری داوران مثل بازی با پرسپولیس، از کسب نتایج بهتر محروم ماندهایم.
وی در خصوص مسابقه تیمش برابر صبای قم گفت: صبا را به خوبی آنالیز کردهایم و اطلاعات تاکتیکی این تیم را بررسی کردهایم و بدون شک در بازی با صبا تیم دست و پا بستهای نخواهیم بود.
نماینده لرستان در لیگ برتر فوتبال افزود: در آینده لیاقتهای خود را ثابت خواهیم کرد و نتایج ما برخلاف توانایی فنی ماست و لایق حضور در پایین جدول نبودهایم.
شرایط مالی باشگاه رضایت بخش نیست
وی همچنین در خصوص شرایط مالی باشگاه گهر زاگرس گفت: شرایط مالی باشگاه رضایت بخش نیست اما امیدوارم با قولهایی که داده شده شرایط مساعد شود.
پورمند ادامه داد: مطمئن هستم باشگاه به تعهداتش عمل خواهد کرد و از بازیکنان پرتلاش و متعصب تیم هم تشکر میکنم که علیرغم ناملایمات، با انگیزه تمرین میکنند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت مهدی تارتار در تیم افزود: تمام تلاشمان را به کار میبندیم تا تارتار را برگردانیم و علت اختلاف این بازیکن با باشگاه، مسائل مالی تیم است اما من در خصوص اینکه ایشان در مورد دخالت شهردار دورود در امور تیم سخنی به میان آورده باشد اطلاعی ندارم.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال گهر زاگرس گفت: مستحق حضور در رده پانزدهم جدول نبودهایم و لیاقتهای خود را به مرور اثبات خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورمند مربی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از مسابقه صبای قم مقابل گهر زاگرس که در محل باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: در بازیهای لیگ برتر تا کنون از نظر فنی نسبت به حریفان چیزی کم نداشتهایم و تنها با بدشانسی و بعضا بیمهری داوران مثل بازی با پرسپولیس، از کسب نتایج بهتر محروم ماندهایم.
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