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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۸

کرانچار:

گل صحیح سپاهان پرپر شد/ نفت با سماجت یک امتیاز گرفت

گل صحیح سپاهان پرپر شد/ نفت با سماجت یک امتیاز گرفت

آبادان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: یک گل سپاهان در برابر نفت آبادان که به صورت صحیح وارد دروازه حریف شده بود با تصمیم داور، مردود اعلام شد و گل ما پرپر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار جمعه شب پس از تساوی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری بازی اظهار کرد: بعد از گلی که نفت وارد دروازه ما کرد برتری قابل قبولی در برابر حریف پیدا کردیم.

وی افزود: متاسفانه نتوانستیم از این برتری به خوبی استفاده کنیم و سه امتیاز بازی را تصاحب کنیم. بعد از دریافت گل، ما تیم برتر میدان بودیم به خصوص اینکه از نظر بدنی به خوبی در این بازی ظاهر شدیم.

کرانچار عنوان کرد: در 20 دقیقه آخر این بازی نفت از نیمه زمین خود حتی خارج هم نشد ولی آنها در نهایت توانستند با سماجت از این بازی که در آبادان برگزار می شد یک امتیاز بگیرند و من به آنها تبریک می گویم.

سرمربی سپاهان اصفهان عنوان کرد: در برابر نفت، شانسهای فراوانی برای گلزنی داشتیم ولی متاسفانه تبدیل به گل نشدند اما از شیوه بازی تیم راضی هستم به خصوص اینکه نشان دادیم تیمی با قدرت هستیم.

کرانچار تصریح کرد: از داور یک سئوال دارم که چرا گل صحیح ما را قبول نکرد و به عبارتی گل صحیح ما را با اشتباه خود پرپر کرد.

دیدار دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان از سری رقابتهای هفته هشتم دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 19 و 45 دقیقه جمعه به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد و در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
 
در این دیدار که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، رضا خالقی فر(21) برای صنعت نفت گل زد و جواهیرسوکای(59) برای زردپوشان اصفهانی گل زد تا در نهایت دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

شاگردان کاستا با این تساوی خانگی شش امتیازی شدند تا همچنان در رده هفدهم جدول رده بندی قرار داشته باشند. شاگردان کرانچار نیز با این تساوی 14 امتیازی شدند و به صور موقت به رده دوم جدول صعود کردند.
 
کد مطلب 1695962

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