نفت بازی سختی را پشت سر گذاشت/ در برابر سپاهان شانس آوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو کاستا جمعه شب پس از کسب تساوی تیمش در برابر سپاهان در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی سختی را در برابر سپاهان که عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور را یدک می کشد داشتیم و باید عنوان کنم که بازیکنان من در برابر این تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این بازی در دو مورد شانس بالایی آوردیم که دروازه ما گشوده نشد و خوشبختانه یک امتیاز این بازی خانگی را به دست آوردیم زیرا یک امتیاز از باخت بهتر است. به هر حال ما در این بازی نتیجه بهتری نسبت به بازی فصل قبل با سپاهان کسب کردیم.



کاستا عنوان کرد: در این بازی نسبت به بازیهای قبلی، گلهای کمتری دریافت کردیم. نیمه اول عالی کار کردیم ولی در نیمه دوم سپاهان دست به کار بزرگی زد و ما فضای کافی برای حرکت به سمت دروازه این تیم را به دست نیاوردیم.



سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت در خصوص تاکتیک این تیم در این بازی گفت: حفظ مالکیت توپ و ضدحمله موقعی که تیم حریف در حال حمله به سمت دروازه ما است جزو اصلی ترین برنامه تیم بود. همچنین تعویض بازی از جناحی به جناح دیگر یکی دیگر از برنامه های ما در این بازی بود.



کاستا تاکید کرد: صنعت نفت در سه بازی اخیر خود سه امتیاز کسب کرده است و نشان داده حرکتی رو به جلو را آغاز کرده و من را به آینده امیدوار تر کرده است.



دیدار دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان از سری رقابتهای هفته هشتم دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 91 و 45 دقیقه جمعه به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد و در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.



در این دیدار که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، رضا خالقی فر(21) برای صنعت نفت گل زد و جواهیرسوکای(59) برای زردپوشان اصفهانی گل زد تا در نهایت دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.



شاگردان کاستا با این تساوی خانگی شش امتیازی شدند تا همچنان در رده هفدهم جدول رده بندی قرار داشته باشند.

شاگردان کرانچار نیز با این تساوی 14 امتیازی شدند و به صور موقت به رده دوم جدول صعود کردند.