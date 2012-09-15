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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۳

خلیلی نیا:

وزارت نفت کمک بیشتری به نفت آبادان بکند

وزارت نفت کمک بیشتری به نفت آبادان بکند

آبادان - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: هزینه تیمداری در لیگ برتر امسال بسیار بالا است و وزارت نفت باید کمک بیشتری به تیم ما اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلی نیا جمعه شب در نشست خبری بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان اظهار کرد: چرا وزارت نفت بودجه ای در اختیار نفت قرار نمی دهد تا بتوانیم تیم خوبی برای حضور پرقدرت در لیگ برتر ببندیم.

وی افزود: همانگونه که دولت به شکلی سخاوتمندانه به پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز کمک می کند به تیمهایی مثل صنعت نفت آبادان که تیم های ریشه دار و پرطرفدار هستند نیز کمک کند.

خلیلی نیا تصریح کرد: نفت آبادان از نظر اختصاص بودجه در سطح بسیار پائینی نسب به سایر تیمهای لیگ برتری قرار دارد و حتی برای خرید بازیکن با مشکل مواجه شده ایم. سئوال ما از مسئولان دولت و نمایندگان آبادان این است که علت عدم اختصاص بودجه ای مناسب به نفت آبادان چیست؟

عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان عنوان کرد: طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، امسال آخرین سالی است که تیمهای لیگ برتری می توانند از دولت پول دریافت کنند و این کمکها باید برای سال آینده قطع شود.

خلیلی نیا در مورد عملکرد سرمربی نفت آبادان اظهار کرد: از عملکرد کاستا راضی هستیم زیرا تیم یک سیر صعودی را دنبال می کند.

دیدار دو تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان از سری رقابتهای هفته هشتم دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
کد مطلب 1695968

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