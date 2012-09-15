دریانوردان بوشهر با غلبه بر پرسپولیس شیراز به رده دوم جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دریانوردان بوشهر که از سه بازی قبل خود صاحب دو پیروزی و یک شکست شده بود، عصر جمعه میزبان پرسپولیس شیراز بود که موفق شد با نتیجه چهار بر دو مقابل حریف خود به برتری دست یابد و با کسب این سه امتیاز به رده دوم جدول صعود کند.

برای دریانوردان در این مسابقه ایمان گورکی و علی اسکافی هرکدام یک گل و مصطفی کیانی دو گل به ثمر رساند و برای پرسپولیس شیراز نیز هاشم عمادی و عیاد بغلانی گل‌زنی کردند.

چهارمین شکست متوالی موج گناوه

موج گناوه دیگر نماینده استان بوشهر در این مسابقات نیز در اصفهان به مصاف وحدت مبارکه این شهر رفت که بازی را با نتیجه دو بر یک به حریف خود واگذار کرد تا با قبول چهارمین شکست خود در چهارمین هفته لیگ برتر همچنان در انتهای جدول رده‌بندی جا خوش کند.

در جدول رده‌بندی گروه جنوب لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم‌ گلساپوش یزد با 12 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های دریانوردان بوشهر، ویژن هرمزگان و وحدت مبارکه اصفهان هر یک با 9 امتیاز و به لحاظ تفاضل گل در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

پس از این چهار تیم نیز تیم‌های شهرداری تیران با شش امتیاز، ویژن تهران با سه امتیاز و پرسپولیس شیراز و موج گناوه بدون امتیاز قرار گرفته‌اند.

در هفته پنجم این مسابقات نیز هفته آینده دو نماینده استان بوشهر در لیگ برتر فوتبال ساحلی یعنی دریانوردان بوشهر و موج گناوه به مصاف هم خواهند رفت که می‌تواند از جذابیت فراوانی برای علاقه‌مندان به فوتبال ساحلی استان بوشهر برخوردار باشد.