ازدواج باید با مطالعه صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بهشتی امروز پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرری افزود: گاهی می شنوید که از هر 10 ازدواج سه ازدواج به جدایی می انجامد که در نتیجه این مسئله باید بگوییم که به رسانه و اینترنت باید بیشتر توجه شود.

وی ادامه داد: ما در سایه قرآن کریم و اهل بیت قرار داریم و در قرآن کریم بیش از 300 آیه در رابطه با خانواده آمده و در احادیث بیش از هزار حدیث به این موضوع پرداخته است.

این محقق و پژوهشگر در رابطه با اقدامات جوانان در زمان قبل از ازدواج گفت: نیاز است که به مطالعه و گفتگو پرداخته شده و نزد کارشناسان بنشینیم تا پیش از ازدواج به درستی تصمیم بگیریم و پایه تشکیل کانون خانواده را مستحکم بنا کنیم.

خداوند نظام بین جهان را به بهترین شکل طراحی کرده است

وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند نظام بین جهان را به بهترین شکل طراحی کرده و همه چیز را به بهترین شکل قرار داده و همه موجودات را با استحکام و به دور از سستی قرار داده است.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: نظام جهان، نظامی احسن و اتقن است و در این نظام خداوند موجودات را زوج قرار داده است و مسئله ازدواج در بین گیاهان، حیوانات، انسان ها و ... است.

وی با اشاره به اینکه خداوند همه موجودات را زوج آفریده، تأکید کرد: ازدواج جمادات با ترکیب انجام می شود همانند ترکیب هیدروژن و اکسیژن که نتیجه ازدواج این دو، ایجاد آب است و تنها مسئله ازدواج به انسان اختصاص داده نشده است.

ازدواج در زمانهای قدیم بسیار آسان بود اما اکنون بسیار مشکل شده است

حجت الاسلام بهشتی بیان داشت: ازدواج در زمانهای قدیم بسیار آسان بوده اما هم اکنون این مسئله بسیار مشکل شده و باید با مطالعه صورت گیرد.

وی ادامه داد: جدایی و اختلاف در میان جمادات، حیوانات و ... نیست و همان راهی را که خداوند برای آنها تعیین کرده می روند و هیچ کدام از موجودات از حق خود بیشتر نمی خواهند.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: چند صد سال است که دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که نباتات جفت هستند اما این مسئله از هزاران سال قبل در قرآن کریم آمده است.

وی در پایان یادآور شد: در میان گیاهان گاهی ازدواج به وسیله انسان صورت می گیرد و میان گیاهان نیز جدایی و اختلاف نیست.