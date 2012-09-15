مسابقات "آیین پهلوانی" در محله کشتی خیز شهرری

احمد مجدزاده رئیس خانه فرهنگ 13 آبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: این مسابقه با شرکت باشگاه های مختلف فرامحله ای در سطح تهران برگزار خواهد شد.

احمد مجدزاده افزود: از چندین داور دعوت شده تا در این مسابقات حضور داشته باشند که در کل 9 داور حضور دارد و هر تشک با سه داور و یک ناظر مورد داوری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به همکاری سازمان های دیگر در برگزاری این مسابقه گفت: این مسابقات با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 20 تهران و با حضور یک جدول نویس و دکتر، با حضور سرپرست، مربی و کمک مربی برای هر تیم شرکت کننده برگزار می شود.

مجدزاده تأکید کرد: در مجموع 10 تیم از باشگاه های مختلف تهران دعوت شده اند تا در خانه کشتی "شهید سید محمود موسوی" به رقابت بپردازند.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مسابقات ادامه داد: این مسابقات 31 شهریورماه از ساعت 9 صبح تا 9 شب برگزار می شود و در پایان مسابقات به نفر اول، دوم و دو نفر در مقام سوم جوایزی به همراه مدال اهدا می شود.

رئیس خانه فرهنگ 13 آبان به وزن کشی در روز قبل از مسابقه اشاره کرد و گفت: روز پنج شنبه 30 شهریورماه وزن کشی از بعدازظهر با حضور تمام تیم ها صورت می گیرد تا مسابقات وزن های مختلف در حضور داوران برگزار شود.

وی بیان کرد: این مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پهلوانی برگزار خواهد شد و به دلیل این که محله 13 آبان خود محله ای کشتی خیز است، ترجیح دادیم تا این مسابقات در این محله برگزار شود.