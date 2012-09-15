زمینه فعالیت های قرآنی در شهرری برای عموم مردم فراهم است

حجت الاسلام ذاکر صادقی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع تعداد 56 کلاس با جمعیت یکهزار نفر وجود دارد که در زمینه آموزش های تخصصی قرآنی 38 کلاس و در زمینه کلاس های فرهنگی 33 کلاس فعال هستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون آموزش عمومی قرآن کریم با 150 نفر عضو در هشت مؤسسه قرآنی که هر کلاس به طور متوسط دارای 17 قرآن پژوه است، فعال بوده و تعداد دیگری از مؤسسات نیز در حال پیگیری این امر هستند؛ ضمن اینکه خانه های قرآن شهری مشغول به آموزش هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری ادامه داد: برای آموزش تخصصی، 75 آموزشیار ویژه برادران و برای تربیت معلم قرآن کریم ویژه خواهران نیز تعداد 50 نفر در سه مؤسسه در حال آموزش هستند.

وی در خصوص آموزش تربیت معلم حفظ قرآن کریم گفت: در بخش قرآنی، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آموزش هایی را ویژه خواهران و برادران دارد و برای آموزش تربیت مربی پیش دبستانی نیز در 2 مؤسسه، تعداد 50 نفر از خواهران در حال آموزش هستند.

حجت الاسلام صادقی کیا ادامه داد: کلاس آموزشی بینات 15 نیز ویژه ماه مبارک رمضان در هشت مؤسسه و 30 خانه قرآن شهری با ظرفیت 500 نفر برای عموم شهروندان برگزار شده است.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی ویژه خردسالان نیز گفت: در زمینه حفظ قرآن کریم خردسالان، با فعالیت 18 مؤسسه، تعداد 400 نفر و برای آموزش زبان انگلیسی در هشت مؤسسه، تعداد 200 هنرجو داشتیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری افزود: در مسابقه قرآنی 1446 که ویژه گروه سنی 18 سال به بالا برگزار شد، تعداد 350 نفر در هشت مؤسسه شرکت کرده و برای حفظ قرآن کریم (یک، دو و سه جزء) 5 مؤسسه و 15 خانه قرآن شهری با تعداد 100 نفر قرآن آموز در سه مقطع سنی 5 تا 12، 13 تا 18 و 18 سال به بالا در حال آموزش هستند.